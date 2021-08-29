GGC Başkanı İbrahim Ay’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Ay: “Türk milletinin başarabileceğinin ispatı”

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı İbrahim Ay, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Ay, 30 Ağustos’un destansı bir mücadelenin zaferle taçlandığı gün olduğunu söyledi.

GGC Başkanı İbrahim Ay, 30 Ağustos Zaferi’nin 99'inci yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, bu zaferin, Türk milletinin omuz omuza mücadele vererek kazandığı ve tarihe altın harflerle yazdırdığı önemli bir başarı hikayesi olduğunu belirtti. İbrahim Ay, Türk Milleti’nin tarih boyunca her zaman haksızlıklar karşısında sağlam ve güçlü adımlarla dimdik durmayı başarmış bir millet olduğunu ifade ederek “Bu zafer, yüce Türk milletinin neler başarabileceğinin en güzel örneklerinden birisidir” dedi.

Ay, "Bu zaferle birlikte ülkemiz dünyaya çok önemli bir mesaj vermiştir. Bu mesaj, insanca yaşamanın bağımsız ve egemen bir devlet olmakla gerçekleşebileceğinin en güzel örneğidir. Bu zaferle birlikte, ülkemiz sadece askeri bir savaşı kazanmakla kalmamış, Türkiye Cumhuriyeti’nin de temelleri atılmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle, tarihi şanlı destanlarla dolu Türk Milleti olarak, 30 Ağustos 1922’de elde ettiğimiz bu büyük zaferin 99. Yıldönümünü bir kez daha gururla kutluyor bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ve şükranla anıyoruz" şeklinde konuştu.

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