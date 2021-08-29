Çıkmaz’dan 30 Ağustos mesajı Çıkmaz: “Milletimiz bağımsız ve özgür yaşama iradesini dünyaya göstermiştir”

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramının 99.yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yazılı bir mesaj yayımlayarak Zafer Bayramını kutladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında, 26 Ağustos 1922 Cumartesi günü başlayan Büyük Taarruzun, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da ulaşılan zaferle tamamlandığını belirten Başkan Mehmet Çıkmaz, “Türk milletinin tarihi şanlı kahramanlıklarla doludur. Mondros Ateşkes Antlaşması sonucu yurdumuzu işgal eden düşman kuvvetlerinin topraklarımızdan temizlenmesi için Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında başlatılan Büyük Taarruz da tarihimizdeki en büyük kahramanlık destanlarından biridir. Başkomutanlık Meydan Muharebesi olarak da bilinen Büyük Taarruz ile vatanımız düşmanlardan kurtarılarak, tarihte eşine ender rastlanılacak bir destana imza atılmıştır. Bu zaferle birlikte milletimiz bağımsız ve özgür yaşama iradesini bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Milletimizin geçmişte olduğu gibi bugün de vatanımıza ve bayrağımıza yönelecek her türlü tehdidi bertaraf etmek için her türlü fedakarlığı yapacağından kimsenin şüphesi olmasın. Bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramımızı büyük bir coşku ve gururla kutlarken, Atatürk ve silah arkadaşları ile vatan için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi bir kez rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

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