GTB Başkanları 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 30 Ağustos Zafer Bayramının 99.yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

30 Ağustos’un asil bir milletin yedi düvele karşı verdiği bağımsızlık ve hürriyet mücadelesinin, dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanına dönüştüğü tarih olduğunu kaydeden GTB Başkanları, mesajda şu ifadelere yer verdi.

“Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Dumlupınar’da kazanılan büyük zafer, kurtuluş harbinin son taarruz hareketi olduğu gibi aynı zaman da dünya üzerindeki tüm mazlum milletlere de hürriyet ve istiklal yolunda umut ışığı olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin sağlamlaştığı ve askeri safhanın tamamlanarak diplomatik mücadelenin başladığı büyük zafer bu nedenle şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birini oluşturmaktadır. Asırlardır var olduğu ve kök saldığı ata topraklarından işgalle koparılmak istenilen asil milletimiz verdiği bu destansı mücadele ile tüm dünya devletlerine de şu mesajı haykırmıştır. ‘Yüreği vatan, millet ve bayrak sevdasıyla yanan, esaret altında yaşamaktansa ölmeyi yeğleyen necip bir milleti bağımsızlık yolunda hiçbir güç alı koyamaz.’ 1071'de Malazgirt savaşı ile Anadolu topraklarının kapılarını bizlere açan Sultan Alparslan'ın başlattığı bu kutlu yürüyüşü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1922'de Dumlupınar'da kazandığı kesin zaferle ebediyete taşımıştır. Şanlı ecdadımızın canları ve kanları pahasına bizlere emanette ettiği bu cennet vatanı korumak, yüceltmek ve en güçlü şekilde geleceğe taşımak millet olarak hepimizin en büyük görevidir. Atalarımızın 99 yıl önce çok zor şartlar altında elde ettiği bu büyük zaferin gururunu ilk günkü heyecan ve ruhla yaşıyoruz. Tüm bu duygular içerisinde 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bizlere bu zaferi armağan eden istiklal mücadelemizin tüm yiğit kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi, rahmet ve minnetle yad ediyoruz.”

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