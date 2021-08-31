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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama

DHA

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama


GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 301 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti ve kullanmasının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında son bir hafta içerisinde çok sayıda operasyon düzenledi. Kentin çeşitli semtlerinde belirlenen şüphelilere yönelik özel harekatçıların da desteğiyle düzenlenen operasyonlarda 986 gram bonzai, 535 gram sentetik uyuşturucu, 162 gram esrar, 94 gram eroin, 574 kök kenevir, 28 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, operasyonlar kapsamında 301 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 285'i adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, 16 şüpheli ise, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2021-08-31 09:05:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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