SANKO Okulları öğrencilerinin resim başarısı

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SANKO Okulları öğrencileri, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Mizyâl Sanat Evi’nin düzenlediği “33’ünci Uluslararası Çocuk Resim Yarışması”nda, iki bronz madalya ve üç sergilenmeye değer eser ödülü kazandı.

27 ülkeden, 4 bin 100 resmin yer aldığı serbest konulu resim yarışmasında, SANKO Okulları öğrencilerinden Ali Eren Uğurluer ve Mete Yüncü 312 yaş kategorisinde bronz madalya kazandı.

312 yaş kategorisinde Belgin Masal Özdinç, Gülşah Gül ve Nisa Yılankırkan’ın eserleri ise sergilenmeye değer eser ödülüne değer görüldü.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerinin başarılarıyla gurur duyduklarını belirterek, öğrencilerini ve emeği geçen öğretmenlerini kutladı.

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