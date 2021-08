Fadıloğlu, İHA’ları inceledi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Bilim Şehitkamil’de eğitim gören liseli öğrencilerin oluşturduğu MENAD Takımı ile üniversite öğrencilerinin oluşturduğu ORET Takımı tarafından sabit kanat ve döner kanat kategorilerinde yarıştırılmak için ürettikleri insansız hava araçlarını inceledi.

Başkan Fadıloğlu, “Biz gençliğimize inanıyoruz, güveniyoruz. Fırsat verildiğinde de neler ortaya çıkarılabildiğini burada sizlerle birlikte paylaşıyoruz. Burada bir başarı hikayesi var. Bu projeler, Türkiye’nin gelişimi açısından önemli projeler” dedi.

Bilime büyük önem veren ve nitelikli bilim insanlarının yetişmesi için büyük çaba harcayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, geleceğin bilim insanlarını ağırladı. Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet veren Bilim Şehitkamil’de eğitim gören lise öğrencileri tarafından kurulan MENAD Takımı ile Gaziantep Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencilerin oluşturduğu Otomobil, Robot ve Enerji Topluluğu (ORET) üyeleri, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nu ziyaret ederek ürettikleri İHA’ları tanıttılar.

Bursa’da, 1318 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST’te finalist olarak yarışacak İHA’ları yakından inceleyen Fadıloğlu, her iki takım üyelerine de başarı diledi. Tüm tasarım, rapor ve üretim süreçlerinin ORET ile MENAD Takımı öğrencileri tarafından yapıldığı İHA’lar, farklı kategorilerde birinci olmak için yarışacaklar.

Yaptığı incelemelerin ardından açıklamada bulunan ve öğrencilere olan güveninin tam olduğunu ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şunları söyledi:

“Öncelikle tüm ekibi yürekten kutluyorum. Burada bir başarı hikayesi var. Üniversiteli kardeşlerimizin daha önceden başlatmış oldukları projelere biz, Şehitkamil Belediyesi olarak destek verdik, sponsor olduk. Onların yapmış oldukları proje hakikaten çok nitelikli. Bir İHA havada hedefi tespit ediyor, diğer İHA da gidip noktasal olarak atış yapıyor. Bu projeler, Türkiye’nin gelişimi açısından önemli projeler. TEKNOFEST’in Gaziantep’te yapılmasından sonra Gaziantep’te farklı bir noktaya geldik. Şehitkamil Belediyesi olarak Bilim Şehitkamil’i oluşturduk. Buradaki DENEYAP Atölyesi’ne giren evlatlarımız, sınavlarla giren evlatlarımız. Burada 3 yıllık bir eğitim alıyorlar. Bu 3 yıllık eğitimin neticesinde inşallah abileri gibi üniversiteye gittikten sonra da onlar da yeni teknolojiler hayata geçirecekler. Hem üniversite öğrencilerimizin yapmış olduğu projeler hem de bizim DENEYAP Atölyesi’ndeki kardeşlerimizin yapmış olduğu projeler TEKNOFEST’te finale kaldı. Ümit ediyorum bunlar inşallah finalde de üst sıraları zorlayacaklar. Benim hep hayalim olan ve belediyecilik açısından da arkadaşlarıma bahsettiğim bir konu vardı. Bir müddet sonra marketten yapmış olduğunuz alışveriş, sizin evinimiz balkonuna İHA’lar ile teslim edilecek diye hayal edin, demiştim. İşte bugün gençlerimiz, bunu bir su şişesi veya bir içecek şişesini getirip koyabilecek İHA’ları yapmaya başladılar. Bir müddet sonra bunlar endüstriyel olarak geliştikten sonra da inşallah ticari hayatın içerisine girecek. Biz gençliğimize inanıyoruz, güveniyoruz. Fırsat verildiğinde de neler ortaya çıkarılabildiğini burada sizlerle birlikte paylaşıyoruz. İnşallah bu finalin neticesinde de güzel sonuçları bekliyoruz. Ama gönlümüzde onlar zaten birinci, emekleri verdikleri için birinciler. Her gün daha yeni projeleri hayata geçiriyorlar, hepsini yürekten kutluyorum.”

Gaziantep Üniversitesi Uçak ve Uzay Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi ORET İHA Takım Kaptanı Ali Çakırca, “Görmüş olduğunuz projelerimiz, uluslararası serbest İHA kategorisinde katılmaktadır. Sabit kanat İHA’mız ile hedefin koordinatını almaktayız, döner kanat İHA’mız aldığı koordinatı otonom bir şekilde giderek silah sistemiyle hedefi vurmaktadır. Daha sonra her ikisi de otonom bir şekilde geri evlerine dönüş yapmaktadır. Sayın Başkanımızın destekleri sayesinde finale kaldık. 13 Eylül’de Bursa’da TEKNOFEST’in organize etmiş olduğu Uluslararası İHA Serbest Kategorisi’nde yarışmaya katılacağız” açıklamasını yaptı.

Hedeflerinin birincilik olduğunu dile getiren MENAD Takım Kaptanı Yardımcısı Rıdvan Satıloğlu, “Bilim Şehitkamil DENEYAP Atölyesi öğrencisiyim. Projeye başlamamızın sebebi, Türkiye’mize destek olmak ve kendi kendimize bir şeyler yaptığımızı kanıtlamak istedik. Bu şekilde kanıtlamaya çalıştık ve kanıtlamaya devam edeceğiz. Şu an finallere yükseldik ve finallerde birinci olmayı hedefliyoruz. Projemizi de şu şekilde açıklamak istiyorum. Drone’nin görevi; su şişesini alıp, gösterilen hedefe bırakmaktır. Drone’umuz, bu görevi de başarıyla tamamlamaktadır” ifadelerini kullandı.

