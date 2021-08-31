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Büyükşehir, Antep Savunmasını tüm yönleriyle ele alan eseri, okuyucularla buluşturdu

İHA

Büyükşehir, Antep Savunmasını tüm yönleriyle ele alan eseri, okuyucularla buluşturdu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Antep Savunmasının 100’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Doç. Dr. Ramazan Erhan Güllü’nün kaleme aldığı “Antep’te Misyonerler, Ermeniler ve Millî Mücadele” adlı kitabı yayımlandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in talimatıyla oluşturulan kitap, Antep’in fiilen düşman işgalinden önce misyonerler tarafından nasıl işgal edildiğini, misyonerlerin şehrin fizikî yapısını değiştirerek nasıl zihniyet dönüşümü yaşatmak istediklerini ve Ermenilerin Antep Savunmasındaki faaliyetlerinin hangi biçimlerde gerçekleştiğini ortaya koyuyor.
Amerikan misyonerlerinin ve Ermenilerin Antep Savunması öncesi ve esnasındaki faaliyetlerini belgeler doğrultusunda kapsamlı bir şekilde ortaya koyarak önemli bir boşluğu dolduran eser 184 sayfadan oluşuyor.
Kitap Gaziantep Panorama 25 Aralık Müzesi, Zeugma Müzesi ile Arkeoloji Müzesi mağazalarında, Türkiye çapında seçkin kitapçılarda, Gazikültür A.Ş.’nin internet sitesi magazagaziantep.com ve kitap satışı yapan seçkin internet sitelerinde okuyucularını bekliyor.

“Vazifemiz, Antep Savunmasını tüm unsurlarıyla gelecek nesillere aktarmak”
Eser içeriği hakkında değerlendirmede bulunan Büyükşehir Belediyesi Gazikültür A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, “Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını idrak etmekteyiz. Haklı direnişi neticesinde ‘Gazi’ unvanını alan Antep, işgallere kısıtlı imkanlarla direnmiştir. İmkanların son derece kısıtlı olmasına rağmen elde edilen başarı iman ve şuur ile açıklanabilir mahiyettedir. Bugün coşku ile kutladığımız Gaziantep’in kurtuluşuna bu nazarda bakmamız gerekmektedir. Bu bağlamda Antep Savunmasını tüm detayları ile bilme ve gelecek nesillere aktarma vazifemiz bulunmaktadır. Bu vazife bilinciyle Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümünde kitaplar yayınlanmakta ve etkinlikler gerçekleştirilmektedir" dedi.

Yüzyıllık mirası yeniden gündeme getirmek ve şehitlerimizi, gazilerimizi, kahramanlarımızı anmak maksadıyla ‘Antep’te Misyonerler, Ermeniler ve Millî Mücadele’ başlıklı kitabın yayınlandığını ifade eden Yakar, "
Doç. Dr. Ramazan Erhan Güllü’nün kaleme aldığı kitap, Antep Savunması ile ilgili önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Antep, çok erken tarihlerde Amerikalı, İngiliz misyonerlerin hedefi olmuş bir şehirdir. Misyonerler, öncelikle, şehrin fizikî yapısını dönüştürmeye çalışmışlar ve buna yönelik ciddi çalışmalar yürütmüşlerdir. Antep’te emellerini gerçekleştirmek için ise Ermenileri hedeflerine koymuşlardır. Kitapta bulunan belgelerden anlaşıldığına göre Ermenilerin inançlarına, eğitimlerine, sosyal hayatlarına yönelik sistemli plan yaptıkları anlaşılan misyonerlerin Antep Savunmasında işgalci güçlere rehberlik etmeleri tesadüf değildir. Ermeniler misyonerler ile iş birliği içerisinde Antep’te Türklere karşı işgalci güçlerin yanında yer almışlardır. Bu bakımdan Milli Mücadele’de Antep Savunması ele alınırken bu hususlar göz önünde bulundurulmalıdır. Antep Savunmasını ele alan çalışmalarda genel olarak İngiliz, Fransız işgaline vurgu yapılmaktadır. Şehirdeki Amerikan varlığı, etkisi ve emelleri ihmal edilmektedir. Oysa ki, şehrin işgalinin zemininin oluşması uzun bir projenin eseridir. Bu proje Amerikalı misyonerler eliyle geçekleşmiştir. Amerikan misyoner örgütleri Antep’e özel bir önem vermişlerdir. Şehrin kültürel ve entelektüel çehresini değiştirmek için yani bir nevi “sosyal mühendislik” yaparak ciddi ve kalıcı yatırım yapmışlardır. Antepli Türklerden hürmetten başka bir tavır görmeyen misyonerler İngiliz ve Fransız işgal kuvvetlerine ev sahipliği yapmışlar; bilgi aktarımı yaparak işgalci kuvvetlerin şehre hakim olmasını sağlamışlardır” diye konuştu.

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