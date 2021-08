14’ üncü yöresel ürün günleri SANKO Park’ta

Gaziantep’in yaşam alanı Sanko Park Alışveriş Merkezi, değişik yörelerin eşsiz lezzetlerine Yöresel Ürün Günleri’ne, 14’üncü kez ev sahipliği yapacak.

Sanko Park Ana Etkinlik alanında değişik coğrafyalardan doğal tatların bir arada sunulacağı olacağı Yöresel Ürün Günleri, 112 Eylül tarihlerinde arasında açık kalacak.

Antalya keçiboynuzu pekmezi, Çankırı tuz çeşitleri, Afyon lokumu, Beypazarı ürünleri, Çorum leblebisi, Gümüşhane pestil ve kömesi, Trabzon süt ve süt ürünleri ile daha birçok ilden yöresel ürünler her biri gurme kabiliyetine sahip Gazianteplilerin beğenisine sunulacak.

Her gün 10.0022.00 saatleri arasında maske, sosyal mesafe ve hijyen standartları üst düzeyde tutularak ziyaretçiler yöresel ürünleri alabilecek.

“SANKO Park”

“Gaziantep’in alışveriş merkezi” Sanko Park, 2009 yılında faaliyete başladı. Toplam 127 bin 489 metrekare inşaat alanı ve 56 bin 144 metrekare kiralanabilir alanı bulunan SANKO Park’ta, her ihtiyaca yanıt veren 180 mağaza yer alıyor.

SANKO Park'ın bir çok marka karmasının yanı sıra, Sanat Galerisi de yer almaktadır.

Play Park tarafından işletilen 4 bin 271 metrekare alana sahip bowling ve eğlence merkezinde gençlere nezih ortamda zaman geçirme imkanı sunuluyor. Bin 600 metrekare alanda hizmet veren Mars Athletic Club ile spordan vazgeçemeyenler için donanımlı bir spor salonuna sahip olan SANKO Park, sağlıklı yaşamdan vazgeçmeyenlere hizmet veriyor.

SANKO Park Alışveriş Merkezi'nde yer alan Sanko Sanat Galerisi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk özel sanat galerisi olma özelliği taşıyor. 2020 yılına kadar 600’den fazla sanatçı tarafından hazırlanan 470 sergiye ev sahipliği yapan Sanko Sanat Galerisi, iki kez de uluslararası sanat çalıştayı düzenlenmesine öncülük etmiştir.

Galeri etkinliklerine pandemi dolayısıyla ara verildi.

Türkiye’nin ilk AVM çocuk kütüphanesinin de bulunduğu Sanko Park’ta, Bin 200 araç kapasiteli kapalı otopark ve 50 araçlık Vale Park ile ziyaretçilere ayrıcalıklı hizmet sağlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.