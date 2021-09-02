Karında şişkinlik şikayetiyle geldi karnından 7 kilogram kitle çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karında şişkinlik şikayetiyle geldi karnından 7 kilogram kitle çıktı

İHA

Karında şişkinlik şikayetiyle geldi karnından 7 kilogram kitle çıktı

Gaziantep’te yaşayan 25 yaşındaki İ.B. karın ağrısı ve şişkinlik şikayetiyle Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Obezite, Metabolik ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emin Yılmaz’a başvurdu. Yapılan tetkiklerde karnında kitle teşhisi konulan genç kadına ameliyat kararı verildi. Başarılı geçen ameliyatta genç kadının karnından 40 santimetre çapında, 7 kilogram ağırlığında kitle çıkarıldı.

Yıllardır karın ağrısı ve şişkinlik şikayeti yaşayan İ.B. adlı genç kadın ameliyatla karnında 40 santimetre çapında, 7 kilogram ağırlığındaki kitlenin çıkarılmasıyla sağlığına kavuştu. Tekrardan sağlığına kavuşan genç hasta, “Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum” dedi.

“Hastamızın karnında 7 kilogram ağırlığında ve 40 santimetre çapında devasa kitle bulduk”
Ameliyat hakkında bilgiler veren Obezite, Metabolik ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emin Yılmaz, hastanın karın bölgesinde devasa boyutlarda kitle tespit ettiklerini söyleyerek, “Hastamız bize karnındaki bir şişlikle geldi. Yıllardır bunu utancından veya çevre baskısından korkarak gizlemiş. Bazıları da ‘ona kilolusun spora gitmelisin’ demiş. Hastamız birtakım sıkıntılar oluncaya kadar hastaneye gitmeyi de ertelemiş. Hastamız bize başvurduktan sonra tetkiklerini yaptık ve karnının içerisinde yaklaşık 40 santimetre büyüklüğünde devasa bir kitle olduğunu tespit ettik. Tüm görüntüleme yöntemlerini yaptık ve kadın doğum uzmanlarımızla görüşerek ameliyat için onay aldık. Devasa kitle yüzünden hastamızın ameliyat olmaktan başka şansı yoktu. Hakikaten ameliyattaki kitlenin bu kadar büyük olduğunu düşünemiyordum. Bize de sürpriz oldu. Hastamızın karın bölgesinde yaklaşık 7 kilogram ağırlığında ve 40 santimetre çapında devasa kitle bulduk. Ameliyat ile kitleyi hastanın karın bölgesinden aldık. Ameliyattan çıktıktan sonra hastamız rahatladı. Ameliyattan kısa bir süre sonra karındaki devasa şişlik hemen kayboldu. Ameliyatın ardından hastayı kontrol amaçlı bir gün müşahedeye aldık ve bir günün sonunda hastamızı taburcu ettik. Hastamızın kontrollerinde herhangi bir sorun yok. Patolojik sonuçları da temiz çıktı. İnşallah bundan sonraki hayatında da güzel bir yaşam onu bekliyor diye umut ediyorum” dedi.

“ Karındaki şişkinlik ve ağrı hafife alınmamalı”
Karın bölgesindeki şişkinlik ve ağrıların hafife alınmayarak doktorlara danışılması gerektiğini ifade eden Dr.Yılmaz, “Dönem dönem bu tarz kitlelere rastlanmıştır. Bu olaylara daha çok gençlerde rastlıyoruz. Biraz ihmal edilmekten kaynaklanıyor. Çünkü gençlerimiz; hastalıklarını söylemeye utanıyor yahut kitleyi kilo olarak kabul ediyor. Doktora ve uzmanlara danışma süreci geciktikçe hastamızda olduğu gibi devasa boyutlara geliyor. Hatta devasa boyutlara ulaşan kitleler hastayı nefes alamaz hale getiriyor. Dediğimi gibi daha önceden hastamızın rutin kontrolleri yapılmış olsa kitlenin başlangıç odağı tespit edilebilir ve kapalı bir ameliyat gerçekleştirilebilirdi. Hastamız sosyal nedenlerden dolayı doktora başvurmamış ve o nedenle de kitle bu seviyeye gelene kadar büyümüş. Kitle karın bölgesinde büyüdüğü sırada hiçbir tahribata neden olmamış. Sadece bağırsakları yukarı doğru ittirerek büyümüş. Karnımızdaki şişlik ve ağrıları ihmal etmemiz gerekir. Hangi ortamda yaşıyorsak yaşayalım mutlaka bir hekim kontrolüne gitmek gerekir. Gerekli bir iki tetkikten sonra en azından bir şey olup olmadığını, olduysa da erken dönemde bunun çaresine bakılıp tedavi edilebilir” ifadelerini kullandı.

“Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum”
Ameliyat sonrası yeniden doğmuş gibi hissettiğini dile getiren İ.B., “Karnımda büyüme hissediyordum. Onu da kiloya bağlıyordum. Son iki yıldır daha da çok büyümeye başlayınca spora gitmeyi düşündüm. Gittiğim spor kulübündeki eğitmenler, bunun kilodan kaynaklı olmadığını ve herhangi bir doktora gitmemi söylediler. Bende pandemiden korktuğum için uzun bir süre hastaneye gidemedim. Daha sonra karnımdaki şişkinlikten dolayı çevremden olumsuz şeyler duyunca doktora gitmeye karar verdim. Emin Hocaya başvurdum. Karnımdaki kitlenin 7 kilo ağırlığında ve 40 santim çapında bir kitle olduğunu beklemiyordum. Büyük olduğunu hissediyordum ancak bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Şuan kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Karnında şişkinlik ve ağrı hissedenler ağrılarını hafife almamalarını tavsiye ediyorum. Derhal bir hekime başvurmalarını öneriyorum. Emin Hocanın başarılı bir doktor olduğunu çevremdekilerden duymuştum. Ona güvendim, geldim ve teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

SANKO Sanat Galerisi’nde Eks Libris sergisi Sanatçı Bozhüyük: “Gençler sanattan ve bilimden vazgeçmesin”
YEREL HABERLER SANKO Sanat Galerisi’nde Eks Libris sergisi Sanatçı ...
Türkiye’nin yöresel lezzetleri SANKO Park’ta Yöresel ürün günlerinde 21 ilden getirilen doğal lezzetler tüketicilerin beğenisine sunuluyor
YEREL HABERLER Türkiye’nin yöresel lezzetleri SANKO Park’ta Yöresel ...
SANKO Okullarının 2021 YKS başarısı
YEREL HABERLER SANKO Okullarının 2021 YKS başarısı
Şirehan Otel’den 2 bin kişilik aşure dağıtımı
YEREL HABERLER Şirehan Otel’den 2 bin kişilik aşure dağıtımı
Büyükşehir’den 60 bin ilkokul 1’inci sınıf öğrencilerine kırtasiye seti
YEREL HABERLER Büyükşehir’den 60 bin ilkokul 1’inci sınıf ...
Şahinbey Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Şahinbey Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı ...
Uyuşturucu ticaretinden 12,5 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden 12,5 yıl hapisle aranan ...
Adalet Bakanı Gül’ün ablası kazada yaralandı
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Gül’ün ablası kazada yaralandı
GASKİ yapılandırma süresinde uzatmaya gitti GASKİ borç yapılandırma başvuru tarihi 30 Eylül’e uzatıldı
YEREL HABERLER GASKİ yapılandırma süresinde uzatmaya gitti GASKİ ...
Yaz sanat akademisi dönem sonu resim sergisi açıldı Protokol üyeleri yapılan resimlere hayran kaldı
YEREL HABERLER Yaz sanat akademisi dönem sonu resim sergisi ...
Bağ evini boşalttılar, önce kameraya sonra jandarmaya yakalandılar Bağ evini boşaltan şahıslar, JASAT'tan kaçamadı Uyuşturucu almak için hırsızlık yaptıklarını itiraf ettiler
YEREL HABERLER Bağ evini boşalttılar, önce kameraya sonra jandarmaya ...
7 asırlık caminin minberi raylı
YEREL HABERLER 7 asırlık caminin minberi raylı
Gurbetçi aileye şoku yaşatan hırsızlık şüphelisi yakalandı Şüpheli şahsın çaldığı altın ve paralar gurbetçi aileye teslim edildi Zanlı, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı
YEREL HABERLER Gurbetçi aileye şoku yaşatan hırsızlık şüphelisi ...
14’ üncü yöresel ürün günleri SANKO Park’ta
YEREL HABERLER 14’ üncü yöresel ürün günleri SANKO Park’ta
Büyükşehir, Antep Savunmasını tüm yönleriyle ele alan eseri, okuyucularla buluşturdu
YEREL HABERLER Büyükşehir, Antep Savunmasını tüm yönleriyle ele alan ...
Gaziantep İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ’dan GSO’ya ziyaret
YEREL HABERLER Gaziantep İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ’dan ...
Şahinbey yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Şahinbey yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına ...
Fadıloğlu, İHA’ları inceledi
YEREL HABERLER Fadıloğlu, İHA’ları inceledi
Sivaslılar derneğinden Emniyet Müdürü Başbuğa ziyaret
YEREL HABERLER Sivaslılar derneğinden Emniyet Müdürü Başbuğa ziyaret
Türk oyun geliştiricileri milyonlarca dolarlık görüşmelere hazırlanıyor
YEREL HABERLER Türk oyun geliştiricileri milyonlarca dolarlık ...
Obezite Kampının elde ettiği sonuçlarla yüzleri güldürüyor
YEREL HABERLER Obezite Kampının elde ettiği sonuçlarla yüzleri ...
30 Ağustos, Şehitkamil’de coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER 30 Ağustos, Şehitkamil’de coşkuyla kutlandı
SANKO Okulları öğrencilerinin resim başarısı
YEREL HABERLER SANKO Okulları öğrencilerinin resim başarısı
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.