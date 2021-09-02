Topallayarak geldiği hastaneden yürüyerek çıktı

Uzun süredir boyun, kollarda ve bacaklarda ağrı, uyuşma, yürüme güçlüğü, denge sorunu gibi şikayetleri bulunan 60 yaşındaki hasta, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Gaziantep’te yaşayan 60 yaşındaki Mustafa Aldemir’in, uzun süredir kollarda ve bacaklarda ağrı, uyuşma, yürüme güçlüğü, denge sorunu gibi şikayetleri vardı. Yürümekte de zorlanan ve ağrıları artık dayanılmaz hale gelen Aldemir, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’ne başvurdu. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İsmail Demir tarafından muayene edilen Aldemir’de, yapılan tetkikler sonucu omurilik kanal daralması tespit edildi. Kendisine ameliyat önerilen ve bu öneriyi kabul eden Aldemir, Op. Dr. İsmail Demir ve ekibi tarafından gerçekleştirilen ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Başarılı bir operasyon geçirildiğini belirten Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İsmail Demir, “Hastamız yaklaşık 56 ay boyunca süren boyun ve kollarda uyuşma ve ağrı şikayeti ile hastanemize başvurdu. Hastamızın şikayetlerinin son zamanlarda arttığı hatta ayakta dururken, yolda yürürken dengesizliklerinin olduğu, ince becerilerini kaybettiği, bardak dahi tutamadığını söylemesi üzerine hastamıza tetkikler yaptık. Yaptığımız tetkikler sonucunda boynunda kireçlenmeye bağlı omurilik kanal darlığı ve sinir sıkışması tespit ettik. Ve hastamızı ameliyat etmeye karar verdik. Sinirleri rahatlattık, omurgayı stabillemek için bu bölgeye platin taktık. Ameliyatın ertesi günü hastamızı boyunluk ile ayağa kaldırdık. Hastamızın kollarında omuzlarında ve boyun bölgesinde ağrı ve uyuşma şikayetlerinin geçtiğini, hatta yürümesindeki dengesizliğin bile düzeldiğini gözlemledik. İlerleyen günlerde parmaklarındaki ince becerilerin de tekrar eski haline döndüğünü gözlemledik. Hastamızı medikal tedavisi tamamlandıktan sonra sağlıklı bir şekilde taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Operasyonun ardından ağrılarından kurtulan ve rahat bir şekilde yürümeye başlayan Mustafa Aldemir, “Ameliyat sonrası kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Yürüme problemim, ellerde uyuşukluk hissimden doktorumun özen ve titizlikle yaptığı ameliyat sonrası kurtuldum. ANKA Hastanesi’nin yöneticileri, güler yüzlü çalışanları ve özellikle Op. Dr. İsmail Demir sorularımı yanıtsız bırakmadı. Göstermiş oldukları ilgiden dolayı ANKA Hastanesi’ne çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Boyun fıtığına bağlı omurilikte kanal darlığı bulunan hastalarda omurilik sıkışmasının meydana geldiğini dile getiren Op. Dr. İsmail Demir, ”Omurilik sıkışıklığı derecesine göre de boyun ağrısı kollarda uyuşma ve nörolojik bulgular ortaya çıkmaktadır. Bu şikayetleri bulunanların rahatsızlığın kalıcı olmaması için bu şikayetler ortaya çıktıktan sonra bir Beyin ve Sinir Cerrahi uzmanına başvurmaları, durumlarının değerlendirilerek, gerekli tedavinin yapılması gerekmektedir” diye konuştu.

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