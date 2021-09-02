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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağustosta Gaziantep’ten rekor ihracat

İHA

Ağustosta Gaziantep’ten rekor ihracat

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep’ten ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43,6 artış ve 867 milyon 155 bin dolar ihracatla en yüksek ağustos ayı ihracatının gerçekleştirildiğini kaydetti.
Gaziantep’in en fazla ihracat yapan iller arasında hem aylık hem de dönem bazında 5. sırada yer aldığını dile getiren Ünverdi, bu başarıya ulaşılmasını sağlayan tüm sanayicilere, ihracatçılara, çalışanlara ve emeği olan herkese teşekkür etti.
Ocakağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre Gaziantep’in ihracatının yüzde 34,4 oranında arttığını dile getiren Ünverdi, geçtiğimiz yılın ilk 8 ayında 4 milyar 777 milyon 665 bin dolar olan ihracat rakamının, bu yılın ilk 8 ayında 6 milyar 418 milyon 855 bin dolara ulaştığının altını çizdi.
Dün açıklanan Türkiye’nin ikinci çeyrek büyüme rakamlarındaki sanayi üretimi ve ihracat paylarına dikkati çeken Adnan Ünverdi, şu değerlendirmelerde bulundu: “Ekonomimiz bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 büyüdü. Sanayi üretimi korona virüse rağmen yüzde 40,5 arttı. Toplam büyümeye sanayi üretimi 7.5 puana yakın katkıda bulundu. Yüzde 21.7’lik büyümenin yaklaşık üçte biri sanayi üretiminden geldi. Makine ve teçhizatlarındaki yüzde 35,2'lik artış da dikkat çekici ve sevindiricidir. İhracat ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60 büyüme gösterdi. Gaziantep de güçlü sanayisiyle sanayi üretimi, makine yatırımları ve ihracattaki artışa önemli katkıda bulundu. Ülke olarak budan sonra da toparlanama ve büyümeyi sürdürülebilir kılmamız büyük önem taşıyor. Bu süreçte hızla yatırımlarımızı büyütmek, başta hammadde olmak üzere lojistik, fiyat istikrarı, finansman gibi konularda güçlükleri aşmak zorundayız ve kamunun desteklerinin de devam etmesi gerekiyor. Gaziantepli sanayiciler olarak mottomuz; 7/24 üret ve ihraç et. Üretimlerimizi de ihracatımızı da artırarak yolumuza devam edeceğiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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