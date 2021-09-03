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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GAİB Eylül ayı eğitim takvimi belli oldu

İHA

GAİB Eylül ayı eğitim takvimi belli oldu

Bölge ihracatının gelişmesi için eğitim faaliyetleri yürüten Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Eylül ayı eğitim takvimini kamuoyuna duyurdu.
Pandemi ile birlikte tüm eğitim programlarını dijital ortamda sürdürdüklerini belirten GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, “Eğitim çalışmalarımız aralıksız sürüyor. İlgilenen herkes online eğitimlerimizden ücretsiz olarak yararlanabilir. Bölgemize, istikrarlı şekilde böyle bir hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz” dedi.
Ağustos ayında gerçekleştirdikleri eğitimlere ilginin yüksek olduğunu dile getiren Kileci, “Ağustos ayında Birliklerimizce düzenlenen 6 farklı başlıkta 9 gün süren online seminerlerimize toplam 5 bin 470 kişi katıldı. Eğitimlerimizin tekrarına Youtube kanalımızdan erişebilirsiniz” şeklinde konuştu.
Açıklamasında Eylül ayının eğitimleri hakkında da bilgi veren Kileci, “Eylül ayında ‘Pandemi Sonrası Psikolojik Sağlığı Korumak’, ‘Maliyet Muhasebesi’, ‘Marka oluşturma’, ‘Akreditif Okur Yazarlığı’, ‘Kuşaklar Arası Yönetim (x,y,z kuşakları)’ ve ‘Bilişim ve Teknoloji Hukuku’ başlıklarında 6 adet eğitime yer vereceğiz. Ayrıca eylül ayı takvimimizde; GAP Gümrük Bölge Müdürlüğümüz tarafından verilecek ‘Gümrük İşlemlerinde Cezai Hükümler ve Uygulamaları’ semineri ve Ticaret Bakanlığımız tarafından 2 oturumda gerçekleştirilecek ‘Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri’ yer alıyor. Eğitimlerimize, Birliklerimizin internet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurarak ücretsiz katılabilir ve eğitim sonrasında QR kodlu katılım belgesi alabilirsiniz. Eğitimlerin ardından katılımcılarımızın görüşlerini iletmelerini sağlayan bir değerlendirme anketi katılımcılara ulaştırılmakta olup alınan geri dönüşler sayesinde ilerleyen dönemlerin eğitim takvimleri oluşturulmaktadır” diye konuştu.
GAİB tarafından periyodik olarak düzenlenen ve her biri 150 saat süren “ETicaret & Eİhracat Uzmanı Yetiştirme Eğitimleri” de tüm hızıyla sürüyor. Başvuruları 12 Eylül’e kadar devam edecek olan “14. Dönem Online ETicaret & Eİhracat Uzmanlığı Eğitim Programı”nın dersleri 20 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Beş haftalık eğitim programı sonrası gerçekleştirilecek sınavdan başarılı olanlar, “ETicaret & Eİhracat Uzmanı” sertifikasına sahip olacaklar. İlgililer detaylı bilgi ve başvuru için https://www.gaib.org.tr/tr/haberler/14donemonlineeticareteihracatuzmaniyetistirmeegitimi239.html adresini ziyaret edebilir.
GAİB periyodik olarak düzenlediği “Dış Ticaret Uzmanı Yetiştirme Programı” ile de dış ticaret alanında ücretsiz eğitim hizmeti sunmaya devam ediyor. Bölgenin nitelikli dış ticaret eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla sürdürülen eğitim serisinin 11.’si 13 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak. Online gerçekleştirilecek olan eğitim sonunda başarılı olan kursiyerlere uzmanlık sertifikası takdim edilecek. Dış ticaret alanında uzmanlaşan kursiyerler GAİB üyesi firmalarla birebir görüşerek iş imkânı buluyorlar. Eğitim hakkında detaylı bilgiye https://www.gaib.org.tr/tr/haberler/11donemsertifikaliyeninesiluygulamalionlinedisticaretuzmaniyetistirmeegitimi236.html adresinden erişilebilir ve başvuru yapılabilir.
GAİB koordinasyonunda düzenlenecek Eylül eğitimleri, 2 Eylül Perşembe günü “Pandemi Sonrası Psikolojik Sağlığı Korumak” isimli webinarla başlıyor. Eğitimlere ilişkin daha detaylı bilgi almak isteyenler https://www.gaib.org.tr/tr/haberler/gaibeylul2021onlineegitimprogramlari242.html üzerinden eğitim takvimine ulaşıp istedikleri eğitim programı için kayıt yaptırabilirler. Dijital ortamda gerçekleştirilecek eğitimlerin toplantı davet linki, ilgili eğitimin başlayacağı gün eposta ve SMS ile katılımcılara gönderilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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