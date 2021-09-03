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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Entech - çevre teknolojileri, geri dönüşüm ve sıfır atık fuarı gerçekleşti

İHA

Entech - çevre teknolojileri, geri dönüşüm ve sıfır atık fuarı gerçekleşti

Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye’nin çevre teknolojileri ve sıfır atık alanında düzenlenen tek fuar olma özelliği taşıyan ENTECHÇevre Teknolojileri, Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Fuarı’nın resmi açılış törenine katıldı.
Törende konuşan Fatma Şahin, pandemi sürecinde çevre konusunun öneminin daha çok kavranması gerektiğine dikkati çekerek, “Uzun ince bir yolumuz var. Sıfır Atık Forumu’nda yeni dünyanın anahtar kodlarını tüm dünyaya açıklayacağız. Bu kodlarla Anadolu’daki her şehrimizi hazır hale getirecek, rekabet edebilir bir güce kavuşturacağız” dedi.
Türkiye’nin çevre teknolojileri ve sıfır atık alanında gerçekleştirilen tek fuarı olma unvanıyla ziyaretçilerine kapısını aralayan ENTECH Çevre Teknolojileri, Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Fuarı, TBB ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in katılımıyla resmi açılış töreni yapıldı. Pozitif Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen fuar, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), İSKİ ve KOSGEB tarafından desteklenen fuar 4 Eylül’e kadar Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde binlerce ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek. Fuar kapsamında ayrıca Emine Erdoğan’ın himayelerinde ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Murat Kurum’un destekleriyle “Sıfır Atık Forumu” düzenleniyor. ENTEC Fuarı’nın açılışında açıklama yapan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Fatma Şahin, Dünya toplumlarının pandemiye kadar çevre konusunun önemini bir türlü anlayamadığını söyledi. Günümüzde çevre konusunun yükselen bir değer haline geldiğine anımsatan Fatma Şahin, “Uzun ince bir yolumuz var. Sıfır Atık Forumu’nda yeni dünyanın anahtar kodlarını tüm dünyaya açıklayacağız. Bu kodlarla Anadolu’daki her şehrimizi hazır hale getirecek, rekabet edebilir bir güce kavuşturacağız. Belediyeler olarak insanlarımızın yaşam kalitesini arttırmak için var gücümüzle çalışacağız” şeklinde konuştu.
“ Çevreyi, havayı, suyu yani ekosistemi korumamız lazım”
Fuarın resmi açılış töreninde konuşan TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, salgın sürecinin ardından doğa hayatının ve çevrenin önemli bir hal aldığını belirterek, “Ne yazık ki, bunun ne anlam ifade ettiğini pandemiye kadar anlayamadık. Haliyle dünya toplumları olarak da gerekeni yapamadık. Teknoloji çağının yüksek olduğu bir zamanda bile pandeminin 2 yılda hayatımızı ne şekilde etkilediğine birlikte şahit olduk. Çevresel ve insanı kalkınmanın ne denli önemli olduğunu yakından hissettik. Artık yapmamız gerekeni biliyoruz. Çevreye yatırım zorunlu hale geldi. Çevreyi, havayı, suyu yani ekosistemi korumamız lazım. Bu dönemde kim çevre yatırımlarını önemsiyor ve bu yeni döneme yatırım yapıyorsa rekabet üstünlüğünü ele geçirmiş olacağını kaydeden Fatma Şahin, bu yatırımların lüks değil zorunluluk olduğunu bildirdi. Fatma Şahin, “Uzun ince bir yolumuz var. ENTEC Fuarı ve Sıfır Atık Forumu, yeni dünyanın anahtar kodlarını tüm dünyaya açıklayacak. Bu kodlarla Anadolu’da her şehir hazır hale gelecek ve rekabet edebilir gücünü arttırmış olacak. Belediyeler olarak bizler de her bir insanımızın yaşam kalitesini arttırmak için çalışacağız” ifadelerini kullandı.
“ Amacımız, farkındalık oluşturmak”
Pazarlama Grup Başkanı Mert Kaan Duman, özel sektörün en büyük temsilcilerinin çevre ve sıfır atık alanlarında önemli projelere imza attığına dile getirerek, “Tıpkı, ENTECH Fuarı gibi. Bu vesile ile çocuklarımıza daha yaşanabilir gelecek sağlamak için hayata geçirdiğimiz, alanında Türkiye’nin en prestijli fuarı ENTECH’te, sizleri ağırlamaktan dolayı oldukça mutluyuz. Fuarda Asya, Orta Doğu, Uzak Doğu, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden profesyonel alıcı gurupları bulunuyor. Amacımız Sıfır Atık Forumu’yla farkındalık oluşturmak” şeklinde konuştu.
Fuarda, çevreyi ve su kaynaklarını koruma çalışmaları kamuoyuna tanıtılacak
İSTAÇ AŞ Genel Müdürü M. Aslan Değirmenci ise konuşmasında; en büyük hedeflerinin gelecek nesillere havası ve doğası temiz bir İstanbul ile yaşanabilir şehirler miras bırakmak olduğunu belirtti. Bu doğrultuda tüm çalışanlarıyla birlikte İstanbul ve Türkiye’de hizmet verdiklerini de aktaran Değirmenci, “60’ı aşkın lokasyonda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Düzenli depolama sahalarının kurulması ve işletilmesi, evsel atık yönetimi, tıbbi atık yönetimi, endüstriyel atıkların bertarafı, atıktan elektrik enerjisi üretimi, organik atıklardan kompost üretimi, atıktan türetilmiş yakıt (ATY) üretimi, ambalaj atıkları geri dönüşümü, çöp sızıntı suyu yönetimi, dip çamuru tarama ve susuzlaştırma, kıyı ve plaj temizliği, deniz yüzeyi temizliği ve hal temizliğinin yanı sıra çevre laboratuvarı analizleri ve ARGE çalışmalarını yürütüyoruz. Fuarda; enerjiyi, çevreyi ve su kaynaklarını koruma çalışmalarını temsil eden yeni logoları ile ‘Yaşam İçin Dönüştürür’ sloganlarını kamuoyuna tanıtacağız” diye konuştu.
Fuarın açılışında konuşan Musul Kaymakamı Zuheyir ElAraci da; Türkiye’ye ve Türk iş insanlarına Musul’a destekleri dolayısıyla teşekkür etti. Zuheyir ElAraci, özellikle Türk inşaat firmalarını Musul’un alt yapı çalışmaları için birlikte çalışmaya davet etti.

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