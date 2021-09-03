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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Serinlemek istediği Fırat Nehri'nde boğuldu

DHA

Serinlemek istediği Fırat Nehri'nde boğuldu


Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te serinlemek için Fırat Nehri'ne giren Süleyman Çınar (21), boğuldu.
Olay, dün öğle saatlerinde Karkamış ilçesinde meydana geldi. Yakınları ile piknik yapan Süleyman Çınar, sıcaktan bunalınca serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Çınar, gözden kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Süleyman Çınar´ı bulup, sudan çıkardı. Yapılan kontrolde Çınar´ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Süleyman Çınar'ın cenazesi, otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA
2021-09-03 12:25:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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