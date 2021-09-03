Rektör Özaydın TEKNOFEST’te finale kalan projeleri inceledi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, TEKNOFEST 2021’de finale kalan takımlarla GAÜN Seyirtepe Eğitim ve Uygulama Merkezi’nde düzenlenen kahvaltı organizasyonunda buluştu. Kahvaltı sonrasında, GAÜN Mühendislik Fakültesi Dekanlığı yanındaki alanda sergilenen 22 finalist takımın projelerini inceleyen Prof. Dr. Özaydın, “Takım ruhuyla çalışıyoruz. Bu birlikteliği devam ettirdiğimiz sürece Gaziantep Üniversitesi özelinde Gaziantep şehri TEKNOFEST’te beklenen başarıyı yakalayacak” dedi.



“Takım ruhuyla çalışıyoruz”

Türkiye’nin milli teknolojilerini geliştirmeyi hedefleyen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne başvuru yapan üniversiteler arasında Gaziantep Üniversitesi’nin birinci olduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Özaydın, bu birinciliği yarışmalarda da sürdürmek istediklerini vurguladı.

Finale kalan projelerin her birini inceleyen, özellikleri hakkında bilgi alan Rektör Prof. Dr. Özaydın, “Takımlarımız iyi, bu takımlar var olduğu sürece başarılmayacak bir şey yok. Takım ruhuyla çalışıyoruz. Valimiz Davut Gül başta olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin, İlçe Belediye Başkanlarımız ve biz de bunu takım ruhuyla yapıyoruz. Bu başarı takım ruhuyla çalışmanın sonucu. Bu birlikteliği devam ettirdiğimiz sürece Gaziantep Üniversitesi özelinde Gaziantep şehri TEKNOFEST’te beklenen başarıyı yakalayacak. Eminim, başaracağız. Asla karamsar değilim. Emeği geçen herkese, genç beyinlere teşekkür ediyorum. Ufkumuz ve önümüz açık, durmak yok yola devam” dedi.

“Gaziantep tek yumruk oldu”

Şu ana kadar açıklanan sonuçlara göre 22 takımın finalist olduğunu, 4 takımın da sonuçlarının açıklanmasının beklendiğini belirten TEKNOFEST Gaziantep Üniversitesi Koordinatörü Dr. Ali Osman Arslan, “TEKNOFEST’e en çok başvuru yapan üniversiteler arasında birinciyiz ama artık bunu ödüllerle taçlandırmak istiyoruz. Gençlerimize de güveniyoruz. Takımlarımızın hepsi çok iyi hazırlandılar. Üniversitemiz, Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey Belediyesi, Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hepsi sponsor oldu. Gaziantep tek yumruk oldu. Takımlarımızı buradan finale uğurlayacağız” diye konuştu.

Programa, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Balat ile Prof. Dr. Recep Yumrutaş, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar ve TEKNOFEST öğrencileri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.