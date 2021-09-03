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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sezay Koçak, ölüm yıl dönümünde evinin önünde anıldı

İHA

Sezay Koçak, ölüm yıl dönümünde evinin önünde anıldı

Gaziantep’te, boşanma aşamasında olduğu eşiyle tartıştıktan sonra evinin balkonundan düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybeden Sezay Koçak Özahi, ölümünün birinci yılında ailesi, yakınları ve arkadaşları tarafından olayın yaşandığı apartmanın önünde anıldı.
Olay, 3 Eylül 2020 tarihinde Şehitkamil ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, iki çocuk annesi Sezay Koçak Özahi, bilinmeyen bir nedenle üçüncü kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından intihar şüphesi üzerinde durulurken, talihsiz kadının ailesi ve yakınları, olayın intihar değil, şüpheli bir cinayet olduğunu ifade etti.
Bir yıl önce yaşanan olayın ardından dava süreci devam ederken talihsiz kadın, ailesi, yakınları ve arkadaşları tarafından olayın yaşandığı apartmanın önünde anıldı. Olay mahallinde basın açıklaması yaparak Sezay'ın hayatını kaybettiği noktaya beyaz karanfil bırakan ailesi, 'adalet' çağrısında bulundu. Aile, kızları Sezay Koçak Özahi'nin intihar etmediğini, eşi A.Ö. tarafından öldürüldüğünü iddia etti.

"Sezay'ı bizden aldıkları gün sayısı 365"
Olayın yaşandığı evin önünde basın açıklaması yapan Sezay Koçak Özahi'nin kardeşi Neveser Özyalçın, "Sezay'ı bizden aldıkları gün sayısı 365. Bir kadın daha balkondan düşmesin, bir Sezay daha katledilmesin diye tam 365 gündür mücadele veriyoruz. Bu süreçte gördük ki kadın dayanışması ile daha güçlüyüz. Bugün en güçlü sesimizle haykırıyoruz. Sezay'a ne oldu. Olay yeri ve hastaneye en son biz çağrılarak ne gizlenmek istendi. Sezay'ın son sözü ne oldu. Balkondan düştüğü gün onunla aynı evde olanların son sözü, 'ölse de kurtulsak' oldu. Sezay çok güçlü, hayat dolu, kariyerli bir kadındı. Öğrenmemesi gereken bir şeyi öğrendiği için bugün bizimle değil. Susmadığı, vazgeçmediği için bizimle değil. Bugün, 'sende onu görüyoruz, kahroluyoruz' diyen komşularına sesleniyorum. Tek istediğimiz vicdanınızı yanınıza alarak birbirinize anlattığınız doğruları bu dosyada bulundurmanızdır. Bir kadın daha balkondan atılıp intihar süsü verilmesin diye, bir Sezay daha katledilmesin diye" ifadelerini kullandı.

"Adalet için mücadele etmeye devam edeceğiz"
Açıklama yapan bir diğer kardeş Sevtap Koçak ise bir yıldır geçmek bilmeyen zorlu bir süreç yaşadıklarını söyledi. Sevtap Koçak, olay sonrası yeğenlerini de göremediklerini ve adalet için mücadele etmeye devam edeceklerini aktardı.
Basın açıklaması öncesinde ve sonrasında Sezay Koçak Özahi'nin annesi feryat ederek, adaletin yerini bulmasını istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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