GAÜN öğrencilerinden okul öncesi eğitime büyük destek

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Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinden okul öncesi eğitime destek verdi.

Okula başlama okul öncesi eğitimin bittiği artık ilkokul dönemine geçiş aileler ve çocuklar için çok büyük öneme sahip kritik bir süreçtir. Bundan dolayı toplumsal duyarlılık projesi kapsamında Çocuk Gelişimi programı öğrencileri tarafından hazırlanan hediye paketleri 20212022 eğitimöğretim yılında birinci sınıfa başlayacak köy okulundaki yaklaşık 80 öğrenciye okul setleri verildi. Dağıtımı gerçekleştiren GAÜN Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu eğitimöğretime başlayan öğrencilere başarılar diledi.

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