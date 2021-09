3 çocuk annesi, eski erkek arkadaşı tarafından dövülüp araçtan atıldı

Kadir GÜNEŞAhmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te yaşayan 3 çocuk annesi Nuray Koçak (46) eski arkadaşı Hasan S. tarafından dövülüp araçtan atıldı. Hasan S., burnu kırılan yüzünde ve vücudunda sıyrıklar oluşan Nuray Koçak´ı yeniden aracına alıp, hastanenin önüne bıraktı. Darp raporu alıp, savcılığa suç duyurusunda bulunan Nuray Koçak, "Artık bu adamı benden uzaklaştırmalarını istiyorum. Yaptığının cezasını çeksin. Benim kimsem yok diye ölmek zorunda değilim" dedi.

Olay, 1 Eylül günü Şahinbey ilçesi Yeşilsu Mahallesi´nde meydana geldi. Yaklaşık 6 yıl önce eşinden boşanan 3 çocuk annesi Nuray Koçak, yürüyüş yapmak için çıktığı parkta eski erkek arkadaşı Hasan S. ile karşılaştı. Hasan S., Nuray Koçak´ı evine bırakacağını söyleyerek aracına bindirdi. Otomobili farklı bir istikamete süren Hasan S. ile Nuray Koçak arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan S. iddiaya göre Nuray Koçak´ı araçtan attı. Başını kaldırıma çarpan Nuray Koçak´ın burnu kırıldı, yüzünde ve vücudunda sıyrıklar oluştu. Ardından araçtan inen Hasan S., yerde kanlar içinde yatan Nuray Koçak'ı tekmeledi.

Hasan S. fenalık geçiren Nuray Koçak´ı aracına alıp Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önüne götürerek bıraktı. Hastanede tedaviye alınan Nuray Koçak, bir gün sonra taburcu edildi. Savcılığa giderek suç duyurusunda bulunan Koçak, Hasan S.´nin yakalanmadan evden çıkamayacağını söyledi.

ARABADAN ATTI, YERDE TEKMELEDİ

Yaşadığı korku dolu anları anlatan 3 çocuk annesi Nuray Koçak, Hasan S.´nin sürekli kendi çevresinde ve evinin etrafında dolaştığını söyledi. Olay günü kendisini eve bırakmak için çağırdığını anlatan Koçak, araçta tartışma yaşandığını ve kendisini attığını belirtti. Hasan S.´nin araçtan inip yerde kendisinin defalarca tekmelendiğini aktaran ve bu üzücü olayın doğum gününde yaşandığını belirten Koçak, "Ben burada parka yürümek için çıkmıştım. Konuşmak için beni çağırdı. Arabaya bindim kendisine ne konuşacağını sordum. O sırada gaza basıp hareket etti. Yolda polislere seslendim sesimi duyuramadım. Ben bir ara aşağı indim. Elimden telefonumu ve çantamı aldı. Mecburen tekrar arabaya bindim. Çaresiz kalmıştım. Tekrar arabasına bindim, bir süre daha gitti. Sonrasında beni arabadan aşağı attı. Yüzüm kaldırıma denk geldi. Burnum orada kırıldı. Kan akınca başım döndü, fenalık geçirdim. Ben yerde yatarken başıma ve suratıma tekme ile vurdu" dedi.

`KİMSEM YOK DİYE BU ŞEKİLDE ÖLMEK İSTEMİYORUM´

Yaşadığı korkuyu hala üzerinden atamadığını, ölmek istemediğini belirten Nuray Koçak, Hasan S.´nin hastaneye de gelerek kendisini tehdit ettiğini ifade etti. Koçak, "Beni burada öldür diye bağırdım. Bırak beni yeter ki ölüp gideyim dedim. Beni hastanenin önüne attı, al burada geber, sahiplerin gelsin seni kurtarsın dedi. Ondan sonra ben hastanede yatarken de oraya geldi ve kapıdan bana `Şikayetçi olmadın değil mi?´ diye sordu. `Sana bir şey sorarlarsa düştüm diyeceksin´ dedi. `Benden şikayetçi oldun sen bu dava burada bitmez seni öldüreceğim bu senin iyi günlerin´ dedi ve gitti. Savcılığa gidip şikayetçi oldum. Bu kaçıncı darp edilişim ama canıma tak etti artık. Huzurum bitmiş durumda. Ben artık bu adamı benden uzaklaştırmalarını istiyorum. Yaptığının cezasını çeksin. Benim kimsem yok diye ölmek zorunda değilim" diye konuştu.

`CAN GÜVENLİĞİM YOK´

Nuray Koçak, 3 çocuğu ile yalnız olduğunu ve can güvenliğinin olmadığını belirterek, çocuklarının kendisini o halde görünce çok korktuğunu ifade etti. Hasan S.'nin yakalanıp gerekli cezayı almasını isteyen Nuray Koçak, "Ertesi gün hastaneden çıkıp eve geldim. Çocuklarım çok korkmuştu kızım anne seni böyle mi görecektim diye kafasını duvarlara vurdu. Ben ölürsem 3 tane çocuğuma kim bakacak. Çok korkuyoruz. Can güvenliğimiz kalmadı. Ben bu hale geldim korkmamak elde değil. Ben daha önce şikayet etmiştim. Arabasından silahı alındı. Beni aradı, benim silah bulamayacağımı mı zannettin dedi. Nasıl korkmayalım böyle bir insandan. Artık hayatımızdan endişe ediyoruz" ifadelerini kullandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet KILIÇ

2021-09-04 14:51:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.