Büyükşehir, Gaziantep Üniversitesi kampüsüne 3 yeni kapı kazandırdı Şahin, son çalışmaları yerinde inceledi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi Ana Kapısı’nın araç trafiğine kapatılıp tamamen yayalaştırılmasının ardından 3 yeni kapıyı hizmete açıyor. Bu kapsamda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.



Trafik akışının daha konforlu ve sağlıklı gerçekleştirilmesi için çalışmalarını sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi Ana Kapısı’nın araç trafiğine kapatılmasının ardından harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı planlamasında, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından öğrenciler, vatandaşlar ve öğretim görevlilerin kampüse araçla ulaşımı için 3 yeni kapının yapımını tamamlayarak şehre kazandırıyor. 5 Eylül Pazar Günü ana kapının araç trafiğine kapatılmasının ardından Güneykent, Abdülhamit Han, Yeditepe ve Karataş bölgeleri için Şahinbey Kapısı, şehir merkezi, 23 Nisan, Binevler ve Çağdaş bölgelerinden gelenler için Karayılan Kapısı, İbrahimli, Osmangazi, 15 Temmuz ve Gazitepe Bölgeleri’nden gelenler ise Şehitkamil Kapısı kullanıma açılacak. Üniversitenin açılmasıyla günlük yüz bin kişinin giriş çıkış yaptığı kampüsün bu çalışma sayesinde ulaşım alternatifleri de artmış olacak.

Fatma Şahin ise, yapılan çalışmaları yerinde incelemek ve son durumu görmek için Gaziantep Üniversitesi kampüsünü ziyaret ederek bilgi aldı. İncelemede Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Başkan Fatma Şahin’e eşlik etti.

Üniversite meydanında yeni düzenlemeye gidildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ayrıca Gaziantep Üniversitesi ana giriş kapısının meydanının yayalaştırılması ve öğrencilerinin kampüse erişiminin artırılmasıyla yeni meydan alanında vakit geçirmeleri için düzenlemeye yapılacak.

“Üniversite açıldığı zaman gençlerimiz bu yolların sağladığı rahatlığını görecekler”

Şahin, incelemeleri sonrası yaptığı açıklamada yürütülen çalışmanın büyük bir takımın koordineli olarak hareket etmesi ile gerçekleştiğini vurgulayarak, “Burası şehrin kalbi, nabzı, ana damarı. Burada 60 bin öğrenci var. Biz aynı zamanda üniversiteler şehriyiz. Eğitim şehri, bilim şehri olma hedefimiz var. Şehirlerin en önemli yerleri üniversiteler. Dolayısıyla bizim burada üniversite kampüsünün giriş çıkışını rahatlatacak yapısal bir çalışma yapmamız gerekiyordu. Geldiğimiz günden beri birçok çalışma yaptık ama ana çözüm buydu. Öğrencilerimizin haricinde akademik dünya da burada. Aynı yerden insanlar girip çıktığı zaman bir noktadan sonra sıkıntıya dönüşüyor. Bunun için ulaşım planlarımıza göre uygulama yapmak, radikal kararlar alınması gerekiyordu ve alındı. Hemşerilerimiz farkında değil ama açıldığı zaman onlar görecekler. Yeni kapılar yapıldı ve tahliye alternatifi çoğaldı. Bu çalışmada altyapıyı da çalıştık. Üniversite açıldığı zaman gençlerimiz bu yolların rahatlığını görecekler. Yollar üniversitedeki gençlerimizin yaşam kalitesini, onların şehirdeki beklentileri yönetme açısından çok önemliydi. Şehrimize ve üniversitemize ayrıca tıp fakültesinin yanına yeni bir çocuk hastanesi yapılacak. Bu çalışma yapılmamış olsaydı hastane açıldığında büyük sorunlar yaşayacaktık. Ayrıca yeni bir katlı otopark yapılınca park sorunu da çözülecek” diye konuştu.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ise, açıklamasında Büyükşehir Belediyesi ekibine yapılan çalışma için teşekkür ederek, tıp fakültesine ve kampüse ulaşım yollarında araçların tıkanıklıklar yaşadığını aktardı. Çalışmanın sadece kampüsün değil şehrin de araç trafiği akışını rahatlatacağını aktaran Rektör Özaydın, çalışmayı beğendiğini iletti.

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