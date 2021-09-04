Örgüt üyelerine finansman sağlayan firari FETÖ'cü yakalandı Jandarma'dan firari FETÖ'cüye nokta operasyon Yakalanan FETÖ üyesi, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı

Gaziantep'te, FETÖ/PYD terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve firari örgüt üyelerine finansman sağladığı tespit edilen Aydın Dertli (35) isimli şahıs, Jandarma ekiplerinin bağ evine yaptığı operasyonla yakalandı. Şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Şehitkamil Arıl Jandarma Karakol Komutanlığı ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında Adana Ağır Ceza İlamat Masası tarafından “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan arama kaydının olan Aydın Dertli'nin Bilek Mahallesi'ndeki bağ evinde olduğunu tespit etti. Yapılan istihbarat tespiti sonrası öğle saatlerinde adrese operasyon yapan ekipler, FETÖ/PYD terör örgütüne üye olduğu ve özellikle firari örgüt üyelerine finansman sağladığı tespit edilen Aydın Dertli isimli şahsı bağ evinde yakaladı.

Yakalanan şahıs, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla ilgili geniş çaplı incelemenin sürdüğü öğrenildi.

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