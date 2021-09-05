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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GKV Özel Okulları kuruluşunun 58.yılını kutluyor

İHA

GKV Özel Okulları kuruluşunun 58.yılını kutluyor

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen 20212022 EğitimÖğretim yılı açılış programına katılan GKV MütevelliYönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy, yeni eğitim öğretim yılında idareci, öğretmen ve öğrencilere başarılar dileyerek, pandemi sürecinin sonlanması için herkesin kurallara uyması gerektiğini vurguladı.
Kuruluşunun 58.yıl dönümünü kutlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel okulları 20212022 eğitim öğretim yılının startını verdi. GKV Özel Okulları eğitim kampüsünde düzenlenen ve pandemi kurallarının uygulandığı Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları 20212022 eğitimöğretim yılı açılış programına Gaziantep Kolej Vakfı MütevelliYönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy ve Celal Ersoy’la mütevelli ve yönetim kurulu üyeleri, idareci ve öğretmenler katıldı. Törende 20212022 eğitim öğretim yılında ilk kez göreve başlayan öğretmenler tanıtılırken kurumun tanıtım belgeseli yayımlandı.
“58.yılın gururunu yaşıyoruz”
Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de pandemi sürecimden kaynaklanan sorunların yaşamın bütün safhalarını olumsuz etkilediğini ifade eden Gaziantep Kolej Vakfı MütevelliYönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy, dünya genelinde ve Türkiye’de yaşanan pandemi nedeniyle çok uzun ve zorlu geçen uzaktan eğitim sürecinden sonra tekrar yüz yüze kavuşmanın mutluluğunu ve GKV Özel Okullarının kuruluşunun 58. yılını kutlama onurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarını, bugünkü konumuna taşıyan, birlikte çok güçlü bir ekip olmaktan büyük gurur duyduğumuz tüm yönetici ve öğretmenlerimizin yeni eğitim öğretim yılını kutluyorum” dedi.
Yüz yüze eğitim için herkesin kurallara uyması şart
Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim uygulanan sürecin başarıyla geçmesinde büyük çabalar sarf edildiğini, ancak bundan sonraki süreçte Türkiye genelinde olduğu gibi GKV Özel Okullarında da pandemi koşulları göz önüne alınarak 20212022 eğitim öğretim yılının yüz yüze eğitimle gerçekleştirileceğini ifade eden GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, “58 yıllık geçmişi ve en güçlü eğitim kurumu kimliğiyle herkesin saygısını ve takdirini kazanan okullarımızda çağdaş, ülkesini ve insanlığı seven, ulusal değerlerimizi benimsemiş, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, uluslararası platformlarda şehrimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek öğrenciler yetiştiren kurum olarak birlikte çalışıldığını ve kurucumuz merhum Cemil Alevli’nin açtığı uygarlık yolunda geleceğe emin adımlarla ilerlemeye devam edileceğiz. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının başarılarının temelinde başta 58 yıllık misyonuyla Gaziantep Kolej Vakfı ruhuna inanmış ve bu ruhu yaşatan Yönetim ve Mütevelli Kurulu Başkanımız Sayın Nüket Ersoy ve Celal Ersoy, yönetim kurulumuz ve mütevelli kuruluna; yöneticilere ve güçlü eğitim kadromuza teşekkür ediyorum. Yüz yüze eğitime başlamanın mutluluğunu yaşadığımız 20212022 eğitim öğretim döneminde herhangi bir aksama yaşanmaması için ülke olarak bütün vatandaşlarımızın hijyen kurallarına uymasını, çocuklarımızın geleceğini göz önüne alarak mutlaka aşılarını yaptırmalarını ve bilim adamlarının uyarılarını dikkate almalarını temenni ediyor, yeni eğitim öğretim yılının ülkemize, milletimize ve yarınlarımızı yaşayacak ve yaşatacak olan yeni nesillerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.
Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen 20212022 eğitimöğretim yılı açılış programında GKV ailesine yeni katılan öğretmenlere GKV rozeti takdim edilmesinin ardından uzun yıllardır kurumda görev yapan idareci ve öğretmenler ile çalışanlara GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu üyeleriyle GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki tarafından plaket takdimi yapıldı.

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