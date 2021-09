GTB, Şanlıurfa'da Gaziantep'in tescilli ürünlerini tanıttı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), Şanlıurfa'da düzenlenen Bölgesel Kalkınma Yatırım, İşbirliği Forum ve Fuarı’nda, Gaziantep'in coğrafi işaretli ürünlerini tanıtan stant açtı.

Şanlıurfalıların yoğun ilgisini gören Gaziantep lezzetlerinin tanıtıldığı GTB standını, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz'da ziyaret etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) destekleri ile Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, Şanlıurfa Ticaret Borsası, Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Harran Üniversitesi ve Karacadağ Kalkınma Ajansı iş birliğinde, Şanlıurfa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinde Bölgesel Kalkınma Yatırım, İşbirliği Forum ve Fuarı düzenlendi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz'ın katılımı ile açılışı yapılan Bölgesel Kalkınma Yatırım, İşbirliği Forum ve Fuarı üç gün süreyle kapılarını ziyaretçilerine açık tuttu. Fuar kapsamında ayrıca yerel dinamiklerin ve fırsatların doğru değerlendirilerek yeni yatırımlara imkân sağlanmasına katkı sunacak çeşitli paneller gerçekleştirildi.

GTB, GSO ve GTO'nun Gaziantep'i temsil ettiği fuarda, GTB'nin Gaziantep'in geleneksel lezzetlerini tanıttığı stant katılımcıların yoğun ilgisini topladı.

GTB standını ziyaret eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz, GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, GTO Meclis Başkanı Hilmi Teymur, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve NTB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı ile bir süre sohbet ederek, kentin tescilli ürünleri, sürdürülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler aldı.

Dünya Gastronomi kenti Gaziantep'in geleneksel lezzetlerini korumak, gelecek nesillere taşımak ve marka değeri kazandırmak amacıyla şehirdeki paydaş kurumlarla birlikte coğrafi işaret tescil çalışmaları yürüttüklerini kaydeden Akıncı, Gaziantep'in 68 tescilli ürünle bu alanda Türkiye'de ilk sırada yer aldığını vurguladı.

GTB'nin tescilini aldığı 16 ürünle Türkiye'de bulunduğu şehir adına en fazla coğrafi işaret tescili alan borsa olduğunu belirten Akıncı, 6 ürün içinde TÜRKPATENT ve Marka Kurumuna tescil başvurusunda bulunduklarını ifade etti.

Akıncı, ziyarette ayrıca GTB'nin tamamlanan ve devam eden vizyon projeleri hakkında da açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin ilk ve tek Antep Fıstığı Lisanslı Deposunu İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) destekleriyle fıstığın ana vatanı Gaziantep'te hizmete açtıklarını dile getiren Akıncı, 10 bin ton fiziki depolama kapasitesine sahip olan tesisin ürün kabul işlemlerine başladığını söyledi.

Akıncı, öte yandan Antep Fıstığı Lisanslı Deponun yanında yine sektör için bir ilk teşkil eden Pilot Ölçekli Antep Fıstığı İşleme tesisinin de temellerini atarak inşaat çalışmalarına başladıklarını kaydetti.

Konuşmasında ET Borsası ve Et Hali hakkında da bilgiler veren Akıncı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi destekleriyle Gaziantep'e sektöründe Türkiye'nin en büyük ve en modern kompleks yapılarından birini kazandırdıklarını açıkladı.

Akıncı, yaklaşık 32 bin metrekare alan üzerinde kurulu bulunan Et Borsası ve Et Haline hak sahibi kasapların taşınarak hizmet vermeye başladıklarını sözlerine ekledi.

Ziyarette, GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Cesim Arslan, Ali Alagöz ve Meclis Başkan Yardımcısı Enver Çokay'da hazır bulundu.

