Büyükşehir, İkindi Sazı geleneğini tekrar yaşatıyor

Gaziantep’e özgü olan ve zamanla unutulan “İkindi Sazı” geleneği Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından tekrardan yaşatılıyor.

Gaziantep müzik kültürü açısından çok büyük önem taşıyan ve zamanla unutulmaya yüz tutan “İkindi Sazı” etkinliği Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Gazi Kültür A.Ş. tarafından her Çarşamba günleri Masal Parkı’nda ve her Cumartesi günleri Kalealtı’nda yapılarak tekrardan yaşatılmaya çalışılıyor. Düzenlenen “Türkülerle İkindi Sazı” programı, hem pandemi nedeniyle kötü zaman geçiren vatandaşlara moral sağlıyor hem de turistlere Gaziantep müziğini tanıtıyor. Vatandaşların ücretsiz katıldığı etkinlikte yerel ses sanatçı Faruk Lök ve orkestrası vatandaşlara keyifli anlar yaşatıyor.

“İkindi sazı; Gaziantep kültüründe çok önemli bir yere sahiptir”

İkindi sazı geleneğinin Gaziantep için önemli bir yere sahip olduğunu belirten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürü Profesör Doktor Halil İbrahim Yakar, “ İkindi sazı; Gaziantep kültüründe çok önemli bir yere sahiptir. Özellikle 192530’lı yıllardan 197080’li yıllara kadar devam etmiş uzun süre soluk almış bir etkinlikti. İkindi namazından sonra icra edildiği için ikindi sazı tabiri almıştır. İkindi sazı, başka şehirlerde ‘meşk’ edilen müziklerden farklıdır. İkindi sazı etkinliği gündüz vakitlerinde icra edilirdi. Yozgat, Şanlıurfa gibi şehirlerimizde de müzik icra ediliyor ama onlar akşamdan sonra yapılıyor. Gaziantep’teki ikindi sazı ise dediğim gibi gündüz vakitlerinde yapılıyor. Gündüz vakitlerinde yapıldığı için geçmişte çocuk, kadın, yaşlı gibi herkesin katılabildiği etkinlikti” dedi.

“Amacımız Gaziantep müziği tanıtmak ve vatandaşlara keyifli anlar yaşatmak”

İkindi Sazı geleneğini tekrardan yaşatarak Gaziantepli vatandaşlara keyifli anlar sunmaya çalıştıklarını ifade eden Yakar, etkinlikle turistlere de Gaziantep’i ve müziğini tanıttıklarını söyleyerek, “Gazi Kültür A.Ş. olarak pandemi döneminde uzun süre evlerinde vakit geçirmek zorunda kalan vatandaşlarımız için bu geleneği tekrar yaşatmaya çalışıyoruz. İkindi sazı normalde Türk Sanat Müzikleri ile icra edilir ancak biz başta Gaziantep yöresine ait müzikler olmak üzere Anadolu’ya ait türküleri de icra ediyoruz. Buradaki amacımız tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Gaziantep’imize gelen insanlara hafta sonlarında bu müzik kültürünü tanıtmak. Müzikleri icra eden Faruk Lök, Gaziantep’te önemli bir yerel sanatçımızdır. İkindi Sazı etkinliğimizi Cumartesi günleri Kalealtı’nda, Çarşamba günleri de Masal Parkı içerisinde yapıyoruz. İnşallah, yaz boyunca pandemi kurallarına riayet ederek devam edeceğiz. Şuana kadar 4. organizasyonumuzu yaptık ve insanlarımızın ikindi sazı etkinliğimizi gördükçe etkinliğimize katılıyorlar. Etkinliğe katılan kişilere Gaziantep’e özgü tatlı ve meyan şerbetini de ikram olarak sunuyoruz. Hem ağızlarını tatlandırıyor hem de kulaklarına hoş bir seda bırakmaya çalışıyoruz. Halkımız da günden güne bu etkinliğe daha fazla rağbet göstermeye başlıyor. Şehrimize dışarıdan gelen turistlerde Gaziantep’imizi ve müzik kültürümüzü tanıtmış oluyoruz” diye konuştu.

Öte yandan etkinliği katılan vatandaşlar ise uygulamadan memnun kaldıklarını ve eğlenceli vakitler geçirdiklerini dile getirdi.



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