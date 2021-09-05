İpekyolu trafiğe tamamen açıldı Gaziantep’te kent trafiğini önemli ölçüde etkileyen D-400 Karayolu üzerindeki çalışma sona erdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep’te, 1 Ağustos’ta ‘İpekyolu’ üzerinden bulunan Adnan Menderes Köprülü Kavşağı ile Bedri İncetahtacı Köprülü Kavşağı arasında yol yapım çalışmaları sona erdi.

Bir aydır kentin trafiğini önemli şekilde etkileyen çalışmalar okulların yüz yüze eğitime açılmasına bir gün kala sonlandırıldı.

D400 Karayolu üzerinde 1 Ağustos tarihinde başlayan yal yapım ve onarım çalışmaları bugün akşam saatleri itibariyle sona erdi. Yolda bulunan uyarıcı işaretlerin kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Sosyal medya hesabından İpekyolu üzerindeki çalışmaların bittiğini duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kent trafiğinin rahatlayacağını belirtti.

Şahin açıklamasında, “Yarından sonra Gaziantep trafiği rahatlayacak inşallah. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından İpekyolu’nda yapılan çalışmalar bitti. Yol trafiğe tamamen açıldı” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.