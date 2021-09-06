Vali Gül’den eğitim-öğretim yılı açılış mesajı

Gaziantep Valisi Davut Gül, 20212022 eğitimöğretim yılı açılışı münasebetiyle mesaj yayımladı.

Pandemi nedeniyle uzun bir süre okullardan uzak kalan öğrenciler için Gaziantep Valisi Davut Gül, 20212022 eğitimöğretim yılı açılış mesajı yayımladı. Vali Gül, yeni dönemde öğrencilere başarılar dileyerek, “ Değerli öğretmenlerimizin ve kıymetli öğrencilerimizin 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak yeni eğitimöğretim yılını kutluyor; bu eğitimöğretim yılında da değerli çocuklarımızın ve gençlerimizin yeni başarılara doğru koşmalarının heyecanını hep birlikte yaşıyor ve paylaşıyoruz. Ülkemizin ekonomik, bilimsel, kültürel, sportif ve sosyal alanlarda dünyada adından söz ettirmesi, öğrencilerimizin, onları yetiştiren öğretmenlerimizin ve anne babalarımızın sayesinde olacaktır. Bizler, öğrencilerimizin sorumluluk alabilen, analiz yapabilen, arkadaşlarıyla sevgi ve saygı temeline dayalı ilişkiler kurabilen sosyal bireyler olarak yetişmesini arzuluyoruz. Tüm bu hedeflerimize ulaşabilmek, eğitim hizmetlerinin kalitesini yükseltmek ve mevcut başarılarımızı daha ileri noktalara taşıyabilmenin öğretmen, öğrenci ve veli işbirliği ile gerçekleşeceğine inanıyor ve velilerimize destekleri için teşekkür ediyorum. İlimizde covid19 pandemisi ile ilgili çocuklarımızı, öğretmenlerimizi ve velilerimizi salgının zararlı etkilerinden korumak için tüm okullarımızda tedbirlerimizi aldık almaya devam edeceğiz. Bu konuda herkesin salgın dönemini rahat atlatmak adına bizlere yardımcı olacağına gönülden inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 2021 2022 eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz; öğretmenlerimiz ve tüm velilerimiz için verimli geçmesini temenni ediyor; sağlık ve başarı dileklerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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