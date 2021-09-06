Doğru’dan 2021-2022 eğitim-öğretim yılı mesajı

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, 20212022 EğitimÖğretim yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yeni eğitimöğretim yılında öğrencilere başarılar dileyen Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, “Korona virüs salgını sebebiyle bir buçuk yıldır hasret kaldığımız yüz yüze eğitime 6 Eylül Pazartesi günü itibariyle başladık. Ülkemiz genelinde olduğu gibi ilçemizde de 20212022 EğitimÖğretim Yılı’na başlamış olmanın sevinç ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. En büyük temennimiz de herhangi bir aksaklığa uğramadan sürecin başarıyla tamamlanmasıdır. Sürecin başarıyla sürdürülebilmesi için hepimize çok önemli görevler düşmektedir. Bu anlamda öncelikle sırası gelenlerin derhal korona virüs aşılarını yaptırmaları, çocuklarımız ve gençlerimiz dahil olmak üzere tüm vatandaşlarımızın, devletimizin bu konuda en yetkin uzmanlarının, üzerinde özenle ve özveriyle derinlemesine çalışarak belirlemiş oldukları; başta maske, mesafe, hijyen olmak üzere pandemiden korunma tedbirlerine tam olarak uymaları ile mümkün olacaktır. Alınan tedbirlerin uygulanması noktasında, okul idarecilerimiz başta olmak üzere öğretmenlerimiz ve diğer görevlilerimizle iletişim ve uyum içerisinde olmanız eğitimöğretimde ki başarımızı şüphesiz olumlu etkileyecektir. Hep birlikte el ele vererek bu sürecin devamlılığını sağlayalım ki evlatlarımız okullarından ve öğretmenlerinden mahrum kalmadan, verimli bir eğitimöğretim yılı geçirebilsinler. Bu duygu ve düşüncelerimle; 20212022 EğitimÖğretim Yılı’nın Arabanlı velilerimize, öğretmenlerimize, eğitimin tüm paydaşlarına ve geleceğimizin teminatı evlatlarımıza hayırlı olmasını diliyor, sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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