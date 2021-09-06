Yavuzeli’nde yeni eğitim-öğretim yılı başladı

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde de 20212021 eğitimöğretim yılı başladı.
Pandemi nedeniyle bir buçuk yıldır uzaktan eğitim sistemiyle eğitimöğretim gören öğrenciler 20212022 yılında alınan yüz yüze eğitim kararıyla okullarına kavuştu. Sabahın erken saatlerinden itibaren velileri ve aileleri ile birlikte okul yolunu tutan öğrenciler, kapıların açılmasıyla birlikte ders başı yaptı. Tüm okullarda İstiklal Marşı’nın okunması sonrası bütün öğrenciler kendi sınıf öğretmenleri eşliğinde dikkatlice sınıflarına gönderildi. Öğrenciler yaşanan salgın nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesi nedeniyle uzun süredir görmedikleri arkadaşlarıyla ise hasret giderdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.