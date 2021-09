Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında ziller coşkuyla çaldı

20212022 Eğitim Öğretim döneminin ilk ders zili Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında coşkuyla çaldı. Yüz yüze eğitime başlamanın heyecanını yaşayan öğrenci ve öğretmenlerin mutluluğu yüzlerinden okunurken, pandemi kurallarının uygulandığı ilköğretim haftası kutlama program sonrası öğrenciler ilk ders için sınıflarına gitti.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları’nda düzenlenen ilköğretim haftası töreniyle öğrenciler 20212022 eğitim öğretim yılına coşkuyla başladı. Türkiye genelinde olduğu gibi yüz yüze eğitimin başladığı GKV Özel Okullarında öğretmen ve öğrencilerin heyecanı yüzlerinden okunuyordu. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları eğitim kampüsünde düzenlenen törene GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy, Celal Ersoy, Mütevelli ve Yönetim Kurulu üyeleri Osman Kıratlı, Kemal Küçükcan, Galip Renklidağ ve İrfan Erboğa ile GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, okul müdürleri idareci ve öğretmenler katıldı.



“Okullar, öğrencileriyle hayat bulur”

Pandemi kurallarına uyularak düzenlenen törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından 20212022 eğitim öğretim yılının açılış konuşmasını yapan Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu Müdürü Talya Serenada Onan okulların öğrencileriyle hayat bulduğunu ifade ederek, “Okul, öğrencileriyle hayat bulur. Sizler küçücük bedenlerinize kocaman yüreklerinizi sığdırarak geldiniz ve aylardır boş olan okulumuza tazelik, zindelik ve mutluluk getirdiniz. Sizinle birlikte can bulan okulumuz şenlendi, tekrar güzel bir yuvaya dönüştü. Gaziantep Kolej Vakfı ailesine yeni katılan sevgili öğrencilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Bugün resmi olarak GKV okullarının bir bireyi oldunuz. Şüpheniz olmasın ki okulumuzda çok mutlu olacak ve buradan aldığınız eğitimle, geleceğe sağlam adımlarla ilerleyeceksiniz. Sizler okulumuzda kişiliği gelişmiş, ilke ve hedefleri olan, çağdaş, Atatürkçü, küçüklerini seven ve koruyan, büyüklerine saygılı, milli ve manevi değerlerini bilen ve aynı zamanda dünya insanı olmanın bir gereği olarak, 21. yüzyıl becerileriyle donanmış, eleştirel düşünebilen, karar verme becerileri gelişmiş, problem çözebilen, girişimci çocuklar olarak yetiştirileceksiniz. Sizlerin bugünkü başarısı, ülkemizin geleceğine yön verecek, dünyayı şekillendirecek. Sevgili Öğrencilerimiz, öğrenimin sadece okulda bitmediğini, ömür boyu sürdüğünü aklınızda tutarak eğitim ve öğrenimin her fırsatını değerlendirmelisiniz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi: “Küçük Hanımlar, Küçük Beyler. sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz. Eğitimin sağlam temeller üzerinde kurulmasında ve kişilerin ileri yaşlardaki başarılarında ilköğretimin önemi yadsınamaz. Biz de bu sorumluluk bilinciyle, hızla gelişen ve değişen dünyada çağın gerektirdiği eğitimöğretim yöntemlerini kullanarak çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek için çok çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki eğitim Sokrates’in de dediği gibi, kıvılcımla ateş yakmaktır. Boş bir kabı doldurmak değil. Bu süreçte siz kıymetli velilerimizin de bizlerden desteklerini esirgememelerini diliyoruz. Okulöğretmenveli işbirliğiyle çocuklarımız geleceğe güvenli adımlarla ilerleyecektir” dedi.

GKV Özel Okulları öğrencilerinin ilköğretim haftası etkinlikleri kapsamında okuduğu şiir ve kompozisyonların ardından çeşitli yarışmalarda derece elde eden öğrencilerle LYS ve YKS’de büyük başarılara imza atarak çeşitli derece elde eden öğrencilere GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından başarı plaketleri ve ödülleri verildi. Yapılan konuşmaların ardından ders zili çalarak öğrencilerin pandemi kurallarına uyularak sınıflara girmeleri sağlandı.

