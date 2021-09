2021- 2022 eğitim öğretim yılı açılışı SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı: “Okul varsa umut, yüz yüze eğitim varsa güçlü gelecek var” “Gördük ki, ne kadar iyi kurgulanırsa kurgulansın uzaktan öğretim asla yüz yüze eğitimin yerini tutmadı, tutmayacak”

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, yepyeni bir eğitim öğretim yılına, hep birlikte olması gerektiği gibi yüz yüze eğitim ve coşkuyla başladıklarını belirterek, “Okul varsa umut, yüz yüze eğitim varsa güçlü gelecek var” dedi.

Yeni eğitimöğretim yılı dolayısıyla öğrencilere mesaj yayımlayan ve pandemi koşulları dolayısıyla 16 Mart 2020 tarihinden itibaren online eğitime geçtiklerini anımsatan Asyalı, 2020 2021 eğitim öğretim yılını belirli kademeler dışında ağırlıklı olarak online öğretimle tamamladıklarını söyledi.

Yaklaşık bir buçuk yıl sonra tüm kademelerde tam gün yüz yüze eğitime başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Asyalı, “Ülkesini seven eğitimciler olarak biliyoruz ki, çocuk varsa eğitim var” diye konuştu.

Çok uzun bir aradan sonra okul kapılarını yeniden tüm öğrencilerine açmanın heyecanı içerisinde olduklarını anlatan Asyalı, 20212022 eğitim öğretim yılı boyunca öğrencilerinin her birine ayrı ayrı odaklanıp, pandemi sürecinin neden olduğu ve henüz farkına bile varamadıkları eğitimsel yaraları hep birlikte saracaklarını bildirdi.

Yüz yüze eğitimin kesintisiz bir şekilde devam edebilmesi için tüm velileri ve 12 yaş üstü öğrencileri aşı süreçlerini tamamlamaya çağıran Asyalı, ayrıca; aşı süreci tamamlanmış olsa bile, herkesin hem okulda hem de günlük yaşamlarında “Maske, Mesafe, Hijyen” tedbirlerine uymaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Eğitimcilere de seslenen Asyalı, “Hepimiz eğitim öğretime gönül veren ve bu ülkenin aydınlık geleceği için canla başla çalışan eğitimcileriz. Eğitimciler olarak, uzaktan öğretim ile geçen yaklaşık bir buçuk eğitim yıl boyunca hep birlikte gördük ki, ne kadar iyi kurgulanırsa kurgulansın uzaktan öğretim asla yüz yüze eğitimin yerini tutmadı, tutmayacak. Bu nedenle; okul varsa umut, yüz yüze eğitim varsa güçlü gelecek var” ifadelerini kullandı.

Uzun bir aranın ardından okula başlayan öğrencilerin her birinin gözünde okula dönüş heyecanı olduğunu ifade eden ve bu heyecanın kaybolmaması için hep beraber çalışacaklarının altını çizen Asyalı, “20212022 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, SANKO Okulları’na, ülkemize ve tüm insanlığa güzellikler getirmesini diliyorum” diyerek mesajını sonlandırdı.

