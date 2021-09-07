Gaziantep'te 1 haftada uyuşturucudan 24 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik 1 haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 251 şüpheliden 24'ü, mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son 1 hafta içinde kent genelinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyonlar düzenledi. Özel harekatçıların da destek verdiği operasyonlarda 251 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 3 kilo 945 gram metamfetamin, 2 kilo 138 gram eroin, 1 kilo 30 gram esrar, 226 gram bonzai, 492 uyuşturucu hap, 3 kök kenevir ile 8 hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 227'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2021-09-07 09:19:48
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