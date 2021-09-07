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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nöroloji Uzmanı Dr Yılmaz hasta kabulüne başladı

İHA

Nöroloji Uzmanı Dr Yılmaz hasta kabulüne başladı

Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Buket Yılmaz, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.
SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı’nda da öğretim üyesi olarak görev alan Dr. Öğr. Üyesi Buket Yılmaz, 1988 yılında İstanbul Üsküdar’da doğdu. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2012 yılında mezun olan Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz, 20122017 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı’nda uzmanlık eğitimi aldı. Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz, 20122017 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniğinde, 20172018 yılları arasında Diyarbakır Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi’nde, 20182019 yılları arasında Sakarya’da özel hastanede, 20192021 yılları arasında ise Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniğinde görev yaptı. Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz, 2015 yılında Almanya, 2016’da Danimarka, 2017 yılında Hollanda ve 2018 yılında Portekiz’de yurtdışı kongrelerde bilimsel makale sunumları yaptı. EMG, EEG ve polisomnografi sertifikaları mevcut olan Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz, EMG çekimi ile yakından ilgilenmektedir. 2018 yılında migren botoksu üzerine eğitim alarak, klinik çalışmaları yapan Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz’ın, sekiz yurtdışı, dört yurtiçi makalesi, sekiz yurtdışı, beş yurtiçi bildirisi bulunmaktadır. SANKO Üniversitesi Hastanesi Nöroloji kliniğinde hasta kabulüne başlayan Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz, evli ve iki çocuk annesi olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.
SANKO Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Polikliniği
SANKO Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Poliklinği’nde verilen hizmetler; tüm nörolojik hastalıkların tanı ve tedavisi için gerekli bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans, elektroensefalografi (EEG), elektromiyografi (EMG) ve kan tetkiklerinin yapılabildiği bir birimdir. Tanı ve tedavisi yapılabilen hastalıklar; Beyin damar hastalıkları; beyin damar tıkanıklıkları, beyin kanamaları, epilepsi (sara) hastalıkları, baş ağrıları (migren, stres kaynaklı, beyin dokusu hastalıklarına bağlı), bel boyun ağrısı, yüz veya başın değişik bölgelerinde ortaya çıkan nevraljik ağrı, hareket bozuklukları; parkinson hastalığı, distoniler, diskineziler, beyin ve omurilik hücrelerinin yıkımı ile ilgili hastalıklar, bunamalar (damar hastalıklarına bağlı, Alzeimer tipi, vb.), ALS, beyin ve omurilikte miyelin yıkımı ile giden hastalıklar, Multipl skleroz, akut demiyalinizan ansefalomiyelit, transvers myelit, kas hastalıkları, sinirkas kavşağı hastalıkları (myestenia gravis, vb.), merkezi sinir sisteminin yapısı ile ilgili hastalıklar, vücudun çevresel sinirlerinin hastalıkları, nöropatiler; ilaç zehirlenmelerine bağlı, şeker benzeri metabolik hastalıklara bağlı, immun kökenli, baş dönmesine yol açan hastalıklar, bilinci bozan hastalıklar.
SANKO Üniversitesi Hastanesi
Çağdaş hastane yönetimi anlayışıyla yönetilen ve sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde, Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Tıbbi / Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakli Merkezi, Nefroloji, Hematoloji, Tıbbi Onkoloji, Terapötik Aferez Merkezi, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak Burun Boğaz, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Hematolojisi ve Çocuk Onkolojisi, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku Laboratuvarı, Obezite Merkezi, Periton Diyalizi Merkezi, Pulmoner Rehabilitasyon Merkezi, GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanıyor.

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