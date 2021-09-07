SANKO Üniversitesi'nde kayıt heyecanı başladı

SANKO Üniversitesi’nde, 20212022 akademik yılı kayıt heyecanı başladı. Lisans ve önlisans bölümlerine kayıt yaptırmak için il dışından ve Gaziantep’ten gelen öğrenci ve velilere işlemlerde kolaylık sağlamak için gerekli düzenlemeler yapıldı.

Öğrenciler bu yıl da geçen yıl olduğu gibi yüz yüze veya 8 Eylül 2021 gün sonuna kadar da e kayıt yaptırabilecekler.

SANKO Üniversitesi kayıt günlerinde 6 Eylül Pazartesi günü Tıp Fakültesi, 78 Eylül Salı ve çarşamba günü Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik, Hemşirelik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümleri, 910 Eylül Perşembe ve Cuma günü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümleri, 10 Eylül Cuma günü ise kayıt yaptıramayan öğrenciler bölüm ayrımı yapılmaksızın işlemlerini gerçekleştirebilecek.

SANKO Üniversitesi’nde bu yıl eğitim görmeye başlayacak öğrenciler ile veliler, kayıt sırasında personelin ilgisi ve güler yüzü için teşekkür ederek, işlemlerini tamamlamanın heyecanını yaşadıklarını ifade ettiler.

SANKO Üniversitesi

2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde Biyoistatistik alanında doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Tıbbi Mikrobiyoloji alanlarında tezli yüksek lisans, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim veriliyor. Ayrıca Tıp Fakültesi, 8 ana bilim dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimi verme konusunda yetkilendirildi.

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