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Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü: 2 ölü, 2 yaralı

DHA

Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü: 2 ölü, 2 yaralı


Ahmet KILIÇ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP,(DHA) GAZİANTEP'te, aydınlatma direğine çarpıp iki parçaya ayrılan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Şehirgösteren Mahallesi İpekyolu üzerinde meydana geldi. Kent merkezi yönünde ilerleyen Kadir Güneş (25) idaresindeki 27 KN 911 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp, ikiye bölündü. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücü Kadir Güneş ile Ali Eren Polatdemir'in (23) hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta bulunan ve ağır yaralanan 2 kişi ise ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Polatdemir ve Güneş'in cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
  DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet KILIÇ, Ahmet ATMACA
2021-09-07 11:41:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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