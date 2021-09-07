14 yaşındaki genç istedi, Fadıloğlu yaptı Her şey bir mesaj sayesinde gerçekleşti Fadıloğlu: “Hakikaten Türkiye’deki örnek projelerden birisi”

Gaziantep'in şehitkamil ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki Enes Uzun'un Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na attığı mesaj ile istediği kaykay parkı tamamlanarak hizmete açıldı.

İbrahimli Mahallesi sınırları içerisine toplam 91 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Şehitkamil Vadi Park içerisindeki Skate Park, tamamlanarak hizmete sunuldu. Skate Park’ı kullananlarla bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile 23. ve 24. Dönem AK Parti Gaziantep Milletvekili Halil Mazıcıoğlu, çocuklarla ve gençlerle uzun süre sohbet ettiler. İçerisinde bulunan farklı boyutlardaki ve açılardaki rampalar sayesinde 7’den 70’e herkese hitap eden Skate Park’ın toplam bin 200 metrekare büyüklüğe sahip olduğu bilgisini veren Başkan Rıdvan Fadıloğlu, Skate Park’ın; kaykay, paten, skooter, bisiklet gibi araçların kullanımına uygun olduğunu kaydetti.

Gence teşekkür

Skate Park’ın yapılmasını talep eden 14 yaşındaki Enes Uzun ile aralarında yaşanan diyaloğu anlatan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Şehitkamil Vadi Parkımızın içerisinde değişik oyun gruplarımız vardı. Özellikle her yaştan vatandaşımızın kullanabileceği bir planlama yaptık. İçerisinde bulunduğumuz alanda özellikle gençlerin en çok rağbet ettiği kaykay, paten, skooter, bisiklet gibi araçların kullanabileceği yarı açık havuz ve sokak konseptli Skate Parkı projeni tamamladık. Daha önce 8 Şubat Millet Bahçemiz ve Seyrantepe Millet Bahçemiz içerisinde Skate Parkı oluşturmuştuk. İnşallah bundan sonraki safhada da Çıksorut Millet Bahçesinde yeni bir projeyi hayata geçireceğiz. Şu an içerisinde bulunduğumuz Skate Park, hakikaten Türkiye’deki örnek projelerden birisi. Ben, Gaziantep’te bu konuda bu kadar meraklısının olduğunu bilmiyordum. Bana internet üzerinden gelen bir mesajda, ‘böyle geniş bir park yapıyormuşsunuz ama içerisine nitelikli bir Skate Park yapılsa iyi olur’ şeklinde bir talepte bulunuldu. Ben de bu mesaj neticesinde bize mesaj atan gencimizle irtibata geçtim. Bu konuda kendisinden de bilgi aldık. Arkadaşlarımız mevcut proje üzerinde revizyona gittiler. Çok nitelikli bir alanda Skate Park’ı hayata geçirdik. Bu konuda bana yol gösteren gencimize teşekkür ediyorum. Skate Park’ın yanında aynı zamanda bir mini basketbol ve futbol sahamızda var. Şehitkamil Vadi Park’ın içerisinde değişik bölümler oluşturduk. Bir tarafta gürültüsüz dinlenme alanları, diğer tarafta alt yaş gruplarına yönelik oyun grupları, bu tarafta da gençlere yönelik olarak yapmış olduğumuz bir proje” dedi.

“Başkanımıza, bu konuda teşekkür ediyorum”

Skate Park’ın yapılmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na teşekkür eden 14 yaşındaki lise öğrencisi Enes Uzun, “Böyle bir parkın olmasını çok istiyorduk. Çünkü böylesine parklar çok fazla olmuyordu. Sporumuzu yapacak yerler bulamıyorduk. İstanbul, Ankara gibi yerlerde bu tür parklar mevcut. Biz de dedik neden biz de istemeyelim. Başkanımız ile irtibata geçtik. Sağ olsun Başkanımız da bizim bu isteğimizi kırmayarak güzel bir Skate Park yaptı. Evimize yakın, güvenlikli olması bizleri ayrıca mutlu ediyor. Başkanımıza, bu konuda teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.