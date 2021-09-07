Toroslar EDAŞ’tan Şehitkâmil’de 8,4 milyon liralık yer altı yatırımı

Şehitkâmil ilçesi Değirmiçem Mahallesi’nde yer alan elektrik hatları Toroslar EDAŞ tarafından yer altına alınıyor. Türkiye genelinde yüzde 23 seviyesinde olan yer altı hatlarının toplam hatlara oranı, Gaziantep’te yüzde 32 seviyesine yükseltildi.



Gaziantep’te kesintisiz elektrik için tüm gücüyle çalışmalarını sürdüren Toroslar EDAŞ, Şehitkâmil ilçesinin Değirmiçem Mahallesi’ndeki elektrik hatlarının yer altına alınma işlemi için 8,4 milyon TL’lik büyük bir projeyi hayata geçiriyor. Söz konusu proje ile 1980’li yıllarda tesis edilmiş beton direkli havai şebekeler yer altına alınırken, elektrik kesinti sayısı ve kesinti sürelerinin en aza indirilmesi için tüm tedbirler alınıyor. Toplam 8 milyon 392 bin TL bütçeli projeyle, 7 trafo binası yenilenecek, 241 aydınlatma direği montajı tamamlanacak. Ayrıca 119 adet saha dağıtım kutusu ile 25 kilometre uzunluğunda alçak gerilim kablosu ve 8 kilometre uzunluğunda yüksek gerilim kablosu tesis edilecek.



Aydınlatma kalitesi artırıldı ve hatlar yer altına alındı

Verilen bilgiye göre, daha aydınlık bir Gaziantep için çalışmalarını 7/24 sürdüren şirket, 2013 yılındaki özelleştirmeden bu yana kaliteli ve kesintisiz enerji için Gaziantep’in trafo kurulu gücünü yüzde 70, yer altı şebeke uzunluğunu ise yüzde 300 artırdı.



20162020 yıllarını kapsayan 5 yıllık tarife döneminde şirket, Gaziantep’te 3 bin 637 kilometrelik elektrik şebekesi tesis etti. Bu şebekenin yüzde 55’ine karşılık gelen 1.980 kilometrelik bölümünü yer altı hatları oluşturdu.



Söz konusu yatırımların da etkisiyle Türkiye genelinde yüzde 23 seviyesinde olan yer altı hatlarının toplam hatlara oranı, Gaziantep’te yüzde 32’lere yükseltildi.



Şirketin, Gaziantep’teki bakım ve yatırım çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

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