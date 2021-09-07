El Bab Şehidi memleketline uğurlandı

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Suriye’nin El Bab kentinde Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG’li teröristler tarafından yapılan saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit’in naaşı, Gaziantep Havaalanı'nda yapılan törenin ardından memleketi Tokat'a uğurlandı.

Suriye’nin El Bab kenti Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG’li teröristler tarafından yapılan saldırıda Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit şehit olurken 4 asker de yaralandı. Şehit Yiğit'in naaşı, Gaziantep Havaalanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Tokat’ın Turhal ilçesine uğurlandı.

Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, İl jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Berk, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, kurum kuruluş müdürleri ve protokol üyeleri katıldı.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Şehit Muammer Yiğit’in yaklaşık bir ay önce Gaziantep’e tayininin çıktığı öğrenildi.

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