Şahinbey’den minik öğrencilere bilge kaşifler ve boyama seti hediye

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, okul öncesi eğitime başlayan minik öğrencilere ‘Bilge Kaşifler Eğitim Seti ve Boyama Seti’ hediye etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin ve Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç ile birlikte okulları ziyaret etti. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bugüne kadar okul öncesi eğitim için öğrencilere 37 bin Bilge Kaşifler Eğitim Seti ve 345 bin adet boyama seti hediye etti.



“Türkiye’de en fazla öğrenciye sahip ilçeyiz”

Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, Şahinbey’de 270 bine yakın öğrenci bulunduğunu belirterek “Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dilerim. Çocukların içinde olmadığı hayatın bir dalı kırık gibi. Bu nedenle öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi önemsiyoruz. Şahinbey ilçemiz Türkiye’nin en çok öğrencisinin olduğu bir ilçe. Yaklaşık 270 bin öğrencimiz ve çok güçlü bir kadromuz var. Şahinbey gün geçtikçe eğitimde niteliği, akademik başarısı artan ve okul alt yapısında çok ciddi gelişmeleri olan bir ilçe. Ayrıca Şahinbey Belediyesi gibi çok güçlü bir paydaşımız var. Verdiği desteklerle eğitimde fırsat eşitliğini sağlıyor. Böylece Şahinbey’deki eğitim kalitesi artmış oluyor. Bir kez daha eğitim öğretim yılının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.



“Okullarda çocuklarımızı görmek bizi mutlu ediyor”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, okul öncesi eğitim için, eğitim seti ve boyama seti hediye ettiklerini belirterek, “20212022 eğitim öğretim yılının öğretmenlerimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Geçtiğimiz dönem pandemiden dolayı okullarımız açılamamıştı. Şimdi okullarımızda çocuklarımızın sesini duymak ve onları görmek bizleri mutlu etti. Şahinbey Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da ana sınıfı öğrencilerimize 20 bin tane Bilge Kaşifler seti dağıtımı yapıyoruz. Bu setin her birinin içerisinde 18 tane kitap bulunuyor. Böylece toplamda 360 bin kitap dağıtmış oluyoruz. Yine ana sınıfı, ilkokul 123 ve 4’üncü sınıf öğrencilerimize toplamda 120 bin adet boyama seti dağıtıyoruz. Çocuklarımız böylece sulu boya, kuru boya ve pastel boya ihtiyaçlarını buradan karşılamış olacaklar. Toplama baktığımızda 375 bin adet boyama seti dağıtmış oluyoruz. Bu anlamda öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Yeni eğitim öğretim yılımızın öğretmenlerimize, velilerimize ve tüm öğrencilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi

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