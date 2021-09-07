Teröristlerden üs bölgesine roketli saldırı: 1 şehit, 4 yaralı (2)

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TÖRENLE UĞURLANDI

Suriye'nin El Bab kentinde üs bölgesine PKK/YPG'li teröristler tarafından düzenlenen roketatarlı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Muammer Yiğit (31) için Gaziantep Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 2´nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 6'ncı Kolordu Komutanı Metin Tokel, 5´inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ile protokol üyeleri katıldı. Şehidin ayakta durmakta güçlük çeken annesi Fatma ve eşi Özlem Yiğit'i sağlık görevlileri teselli etmeye çalıştı. Öz geçmişi okunan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, duaların okunmasının ardından memleketine gönderilmek için askeri kargo uçağına konuldu.

Mustafa KANLI-Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,(DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI, Kadir GÜNEŞ

2021-09-07 16:53:40



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