ALG Spor Başkanı Ali Gözcü’den kadın futbolunun geliştirilmesi çağrısı ALG Spor Başkanı Ali Gözcü: “Kadın futbolunu geliştirmeliyiz”

Gaziantep ALG Spor Kadın Futbol Kulübü Başkanı Ali Gözcü, özel bir televizyon kanalında katıldığı bir programda kadın futbolu hakkında açıklamalarda bulundu. Kadının futbolunun geliştirilmesi gerektiğini aktaran Gözcü, lig statüsünün de açıklanması gerektiğini vurguladı.

Gaziantep ALG Spor Kadın Futbol Kulübü Başkanı Ali Gözcü, özel bir televizyon kanalında Koray Aldemir'in sunduğu programda kadın futbolu ile ilgili açıklamalarda bulundu. TFF'nin kadın futboluyla ilgili nasıl bir yol haritası çizdiği ve lige alınacak Süper Lig takımlarıyla da ilgili önemli açıklamalarda bulunan Gaziantep ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü, henüz lig statüsünün açıklanmamasının ise ayrı bir üzüntü oluşturduğunu söyledi. Takımın her zaman ki gibi hedefinin şampiyonluk olduğunu ve önümüzdeki sezon Türkiye’yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek istediklerinin altını çizen Ali Gözcü, Aycan Yanaç'ın da yeni sezonda takımda devam edeceğini açıkladı.



“Yaklaşık bir buçuk aydır çalışıyoruz”

Katıldığı televizyon programında öncelikle takımla ilgili son bilgileri aktaran ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü, "Biz yaklaşık 1,5 aydır antrenman yapıyoruz. Bu 1,5 aylık dönemde 11 günlük kamp sürecimiz oldu. Kampta da Bahreyn milli takımı ile 2 defa hazırlık maçı yaptık. İlk maçı 20, diğerini 40 kazandık. Takımımız son derece iyi çalışıyor, motivasyonumuz iyi durumda. Lige hazırlanıyoruz. İnşallah ligin başlama tarihi belirlenir. Liglerin başlama tarihi ile ilgili en azından bize de bir açıklama olur ve biz de önümüzü görürüz” dedi.



“Federasyonumuzdan açıklama bekliyoruz”

1. Lig’e Süper Lig’den takımların davet edilmesiyle ilgili soruya açıklık getiren Gözcü, "Açıkçası biz normal lig, normal statüde başlayacak gibi hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Normal lig nedir, Süper Lig gibi deplasmanlı puanlı lig sistemidir. Tabii Federasyonun bir yazısı var Süper Lig kulüplerine. 20212022 sezonunda yer almak istiyorsanız müracaat ediniz. Tabii biz bundan net bir şey anlamadık açıkcası. Şuan hali hazırda 16 takımımız var 1. Lig’de. Varsayalım ki 45 takım katılmak için başvurdu ne olacak. Eylül ayı içerisindeyiz, normal deplasmanlı lig nasıl bitecek gerçekten şu anda biz de bunu öngöremiyoruz. Federasyonumuzdan bununla alakalı bir açıklama bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



“Süper Lig takımlarımızın teşvik edilmesi güzel”

Gözcü, Süper Lig takımlarının teşvik edilmesinin güzel olduğunu belirterek, "Öncelikle Süper Lig takımlarının kadın futboluna teşvik edilmesi, böyle bir durumun ortaya çıkması bizi memmun ediyor. Biz ALG Spor olarak her zaman rekabetçi bir ligin daha çok değerli olacağına, daha çok taraftar toplayacağına ve daha çok ilgi göreceğine inanıyoruz. Yalnız şu durum biraz rahatsız edicidir. 20212022 sezonu normal şartlarda başlamasa da statüsünün açıklanması gerekiyordu. Ama biz hala şu anda Süper Lig takımları da 10 Eylül'e kadar bu ligde yer alacak mısınız, alamayacak mısınız diye bir öneri istiyoruz. Bunu ben biraz doğru görmüyorum" şeklinde konuştu.



“40 takım olursa bu ligi nasıl bitireceğiz”

Ali Gözcü, sözlerine şöyle devam etti, "Tabii ki şunu tekrar ediyorum Süper lig takımlarının yer alması kadın futbolu açısından son derece önemli. Bizi sevindirdi, mutlu etti ama 20212022 sezonunun başlaması gerekirken, hatta statüsünün açıklanması gerekirken böyle bir olaya girilmesi bizi açıkçası düşündürüyor. Şimdi biz ALG Spor olarak 2 aydır antrenman yapıyoruz, lig başlayacak diyoruz. Ben şunu da çok merak ediyorum. Bundan dolayı da zaten endişeye kapılıyoruz. Şimdi hali hazırda 16 takımız var, farz edelim Süper Lig’den 6 takım 1. lige katılacaklarını taahhüt ettiler. 22 takım yapıyor. 22 takım da bir ligde 42 hafta yapıyor, biz bu ligi nasıl bitireceğiz" ifadelerine yer verdi.



“Önümüzü göremiyoruz”

Henüz TFF'nin statüyü açıklamadığını belirten Ali Gözcü, önlerini göremediklerini de belirterek, "Yani biz ALG Spor olarak kadın futboluna çok yatırım yapıyoruz. Ama gerçekten önümüzü göremiyoruz. Süper Lig’den de takım katılacak olması bizim tarafımızdan çok sevindirici karşılandı. Ama şunu da göz önüne almak gerekiyor. Bazı şeylere de ciddiyetle yaklaşmak lazım. Şu anda 1. ligde 16 takımımız var, bu 16 takımımız 1. Lige çıkarken 3. lig, 2. lig oynamıştır ve ciddi çabalar sarf etmiştir. Keşke Süper lig takımları da böyle bir yarışa tabii tutulsaydı kadın futbolu biraz daha ciddiyetli olurdu diye düşünüyorum” dedi.



“Açıklama bekliyoruz”

Gözcü, "Şimdi orasını biz bilmiyoruz. Biz ALG Spor ile kadın futboluna çok ciddi yatırımlar yaptık. Milli takıma şu anda 10 oyuncu gönderiyoruz. Biz bu kadar yatırım yapmışken önümüzü göremiyoruz. Ben burada federasyonu eleştirmek istemiyorum. Ama biraz da geçmiş dönemde kadın futboluna daha çok önem veren, değer veren, emek veren takımları da düşünerek açıklama yapmaları lazım" ifadelerini kullandı.



“Beklentimiz lig usulü oynanması”

Beklentilerini de dile getiren Başkan Ali Gözcü, "Bizim beklentimiz federasyondan normal lig usulü ile oynanmasıdır. Bu taraftar açısından çok önemli. Yani biz sadece takımları bir yere kapatarak, sadece lig oynandı gibi geçiştirerek kadın futbolunu geliştiremeyiz. Çünkü taraftar da ligin değerini arttıran maçlara renk verenlerdir. Biz bunları taraftarsız oynayamayız. Düşünün Beşiktaş ile oynayacağız, Fenerbahçe ile oynayacağız. Gaziantep halkı kadın futbolunu tanıyacak" şeklinde konuştu.



“Doğrusu yeni alınacak takımların 3. ligden başlayarak gelmesi”

Gözcü, "Öncelikle bu 16 takım 1. Lig’e nasıl çıktıysa şu an müracaat eden takımlarımız da bu serüvenden geçmesi lazım. 3. ligden başlayıp, 2. lig oynayıp öyle çıkması lazım. Bu şekilde daha anlamlı olur. Ben son 10 yıldır kadın futbolunun içindeyim. Direkt 1. Lig’e katılım sağlanmaması gerektiğini düşünüyorum. Biz de 3. ligden başladık. 2. Lig’e oradan da 1. Lig’e çıktık ve daha anlamlı oldu. Süper Lig takımlarının katılıp kadın futboluna değer vermesi bizi mutlu ediyor" dedi.



“Etik kurallara uygun hareket edilmesi gerekir”

Yeni katılacak olan ve kurulan takımların mevcut kulüplerin oyuncularına teklif yapması üzerine Ali Gözcü, şu ifadeleri kullandı, "Lige katılacak olan takımlarımıza tavsiyem başka takımlarının oyuncularıyla görüşmesinler. Bizim veya başka takımların oyuncularına teklif yapmışlar. Bizim takımımızdaki oyuncular ALG Spor'un oyuncusudur ve bu sezon buradayız demişler. O yüzden biraz daha etik kurallara uygun hareket etsinler” ifadelerine yer verdi.



“Aycan Yanaç yine bizim oyuncumuz”

Fenerbahçe'nin kadın futbolu kurmasıyla birlikte 'Aycan Yanaç ayrılacak mı' sorusuna cevap veren Başkan Ali Gözcü, "Geçen sezon biliyorsunuz pandemiden dolayı çok fazla maç oynama şansına sahip olamadık. Aycan Yanaç yine bizim takımımızda, biz yine anlaşmamızı yaptık. Bu kadar magazinin içerisinde olmasına rağmen antrenmanlarına çıkıyor. Normal futbol hayatında başarılı olacağına inanıyorum. Aycan yeni sezonda da bizimle ve anlaşması var. Bütün oyuncularımızla gurur duyuyorum. Aidiyet duygusu üst düzeyde ve inşallah herkes ALG Spor'un başarısı için kalacak. İnşallah biz şampiyon olursak şampiyonlar ligine kalacağız. Oyuncularımız şu an şampiyonlar ligini hedefliyor" şeklinde konuştu.



“Milli takım bizim vazgeçilmezimizdir”

Gaziantep ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü, son olarak Milli takıma oyuncu vermekten gururlu olduklarını belirterek, "Öncelikle Milli takımımıza başarılar diliyorum. Necla hocamız kadın futbolu için son derece ciddi çalışmalar içerisindedir. Buradan Necla hocamı da kutlamak istiyorum. Bizim 10 oyuncumuz davet edildi, farklı takımlardan da davet edildi. Tabii burada kimin oyuncusu olduğu önemli değil. Milli takımımızın başarısı çok önemli. Ben her zaman söylüyorum, milli takım bizim vazgeçilmezimizdir. Milli takım bazında başarılı olursa kadın futbolu daha çok duyulur. Her zaman milli takımın destekçisiyiz. Necla hocama da 10 tane de zımba gibi oyuncu gönderdik" diye konuştu.

