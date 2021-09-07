GGC Başkan Adayı Levent Özkurt Projelerini açıkladı

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti’nin 11 Eylül 2021 tarihinde yapılacak 27’inci Olağan Genel Kurul Toplantısı öncesinde başkanlığa aday olan Gazeteci Levent Özkurt, projelerini ve nasıl kaynak oluşturacaklarını açıkladı.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkan Adayı Levent Özkurt, yaptığı açıklamada göreve geldiklerinde ilk iş olarak GGC’ye üye olmayan, üyelikten çıkartılmış veya küstürülmüş gazetecileri ziyaret edeceklerini belirterek, "1969 yılında kurulan yarım asırlık mazisi bulunan GGC’nin temsil gücünü arttırarak, birlik ve beraberlik ruhunu inşaa ederek işe başlayacağız. Yeni üye profilimizle birlikte 3 ay içerisinde olağanüstü bir genel kurul yaparak, tüm gazeteci meslektaşlarımızın oy kullandığı bir kongre sonrası sorunların çözümü için müşterek bir akıl ile işe başlayacağız’’ dedi.

Adaylık açıklamasında Gaziantep‘in önde gelen basın kuruluşları ve duayen gazetecileri yanında görmekten büyük mutluluk ve gurur duyduğunu dile getiren Özkurt, ‘’Basın toplantısı sonrasında gösterilen destekler, sektörümüzde birlik ve beraberliğin tesis edilmesine olan zaruri ihtiyacı ortaya çıkartmıştır. Seçim demokratik bir yarıştır. Üyelerimiz hür iradesiyle oylarını kullanacaklar. Ancak seçim öncesi yaptığım analiz ve çevrede konuşulanlarla seçim öncesi önemli bir kesimin güvenini ve kendi değerlendirmeme göre de seçimi kazandığımı düşünüyorum’’ ifadelerini kullandı.

Göreve geldiklerinde kısa, orta ve uzun vadede 3 planları olduğunu açıklayan Özkurt, "Gazetecilerin özlük hakları başta olmak üzere, sosyal anlamda ihtiyaç duydukları yaşam standartlarının Gaziantep ölçeğinde oldukça düşük olduğunu tespit ettik. Arkadaşlarımızın ekonomik sıkıntılarını aşarak, maaşa dayalı hizmet kıskacına girmemeleri için kaynak çalışmalarımız hazır” sözlerin kaydetti.

Gazeteci olmayan onlarca kişinin cemiyet üyesi gibi gösterilip TOKİ tarafından konut sahibi olduğunu tespit ettiklerine dikkat çeken Özkurt, ‘’Birçok gazeteci çalışanı ise peşinatını ayarlayamadığı için ev sahibi olamadı. TOKİ üzerinden verilen konutlardan gazeteci adı altında birden fazla konut alıp, bunu haksız bir rant kapısına dönüştüren zihniyetten hesap soracağız. Alt gelir grubu için şehir merkezine çok uzak bir bölgede yapılan konut projesi yerine, kooperatifleşerek, düşük arsa ve inşa maliyetli ucuz ama kaliteli 1+1, 2+1 ve 3+1 daireler yapacağız. Peşinatı olmayan üyelerimize kooperatif bünyesinde destekleyeceğiz” dedi.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti’nin gelişen çağa uygun akıllı sistemlerle donatılmış 4 katlı Hizmet Kompleksinin projesini hazırladıklarını dile getiren Özkurt, ‘’GGC’nin kendi kaynağını sağlaması için binamızın giriş katını ticari dükkanlar yapacağız. 2. katını Nikah Salonu, 3. katını ise Kongre Salonu, 4. katı ise idari büro olarak inşa edeceğiz. GGC gerek fiziki, gerekse üye profili açısından çağa uygun kurumsal bir basın meslek örgütü haline kavuşacaktır. Askere gidene, evlenene, taziyesi olana veya çocuk okutan üyelerimize 8 yıldır dağıtılmayan yardım adı altındaki para sözleri hem mesleğimize hem de kişiliklerimize yakışmıyor. Bunları yapmak için Başkan değil, insan olmak yeterlidir. Biz, meslektaşlarımıza kuracağımız organizasyon içerisinde balık yemeyi değil, kendi emeğiyle balık tutmayı feyz alarak, zaten boş olan mecralardan gelir elde etmelerini sağlayacağız” şeklinde konuştu.

GGC üyesi olsun olmasın kentteki tüm gazetecilerin iyi ve kötü günlerinde yanında olacaklarını dile getiren Özkurt, şunları kaydetti:

"Son yıllardaki ekonomik kriz nedeniyle işten ayrılan veya istihdam imkanı bulamayan arkadaşlarımıza GGC bünyesinde kuracağımız Rehberlik Masasında çözüm üreteceğiz. Meslektaşımıza istihdam oluşturmaya çalışırken, boşta kaldığı sürelerde oluşturduğumuz kaynaklardan maddi destek vereceğiz. Sanayi kenti Gaziantep’te nasıl her fabrikada gıda, makine v.b istihdamlar gibi Basın Müşavirliği istihdamında yasalaşması için gerekli girişimleri yaparak, bu konunun ısrarla takipçisi olacağız. GGC bünyesinde dış fonlardan yararlanarak, teknolojik çağa uygun mesleki eğitim projeleri hazırladıklarına da dikkat çeken Özkurt, ‘’İnternet mecrasının etkin olmasıyla birlikte sektörümüzdeki eğitim projelerinin de güncellenmesi kaçınılmaz bir gerçektir. GGC’yi teknoloji ile barışık, sadece Türkiye’de değil Avrupa’da da kurumsal kimliğiyle bilinen bir meslek örgütü haline getireceğiz. Meslektaşlarımız bu sayede donanım açısında da Yeni Dünya Düzeni’ne hazır hale geleceklerdir."

GGC Başkan adayı Levent Özkurt, 11 Eylül’de gerçekleştirilecek kongrede kazananın Gaziantep basını olmasını temenni etti.

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