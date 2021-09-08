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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uluslararası katılımlı 23. Isı Bilimi ve tekniği kongresi

İHA

Uluslararası katılımlı 23. Isı Bilimi ve tekniği kongresi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü tarafından hazırlanan 23. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK 2021) hibritolarak GAÜN Mâvera Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Uluslararası katılımlı 23. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresinin açılışında konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, dünyadaki savaşların önemli nedeninin enerji olduğunu vurguladığı konuşmasında,hiçbir zaman insan hakları savaşı, hukuk savaşı, demokrasi savaşı görmediğini tam tersine enerji savaşlarının bu konulara alet edildiğini belirtti.
"Türkiye okonimisi yükselen bir ekonomi"
Prof. Dr. Özaydın konuşmasının devamında şunları söyledi: “Demokrasiyi, insan haklarını, adaleti bahane gösteriyorlar. Yakın tarihte gerçekleşen Irak Savaşı enerji savaşıydı. Şu günlerde Afrika’da enerji kaynağı üzerinden önemli darbeler oluyor. Biz bilim insanları gerçekleri konuşuruz. Bilim insanlarının birinci görevi hakikati söylemektir. Türkiye ekonomisi yükselen bir ekonomidir. Türkiye ekonomisinin önemli sorunlarından birisi dış ticarettir. Dış ticaretin önemli nedeni ise enerji. Dış ticaret açığımızın ana kalemi enerji açığımız. Dış ticaret açığını çözdüğümüzde önemli bir ülke olan Türkiye daha da önemli hale gelecektir.”
"Kendi enerji ihtiyacımızı karşılamak istiyoruz"
Türkiye’nin her yıl enerji kaynaklarına yaklaşık 50 milyar dolar para ödediğini kaydeden GAÜN Rektör Yardımcısı ve Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recep Yumrutaş, "İnşallah biz de yapılan çok değerli çalışmalarla yer altı ve yer üstü kaynaklarımızın yanı sıra, doğal enerji kaynaklarımızı kullanmak suretiyle enerji açığımızı gideririz. Nitekim biz de üniversitemiz kampüsünde bulunan ve toplam alanı 86 bin metrekareyi bulan binaların çatılarına 15 MW'lik güneş enerjisi santrali kurmak suretiyle, kendi enerji ihtiyacımızı karşılamak istiyoruz. Böylelikle hem enerji girdi maliyetlerimizi düşürmek, hem de enerji bağımlığımızı azaltmak istiyoruz” şeklinde konuştu. Prof. Dr. Recep Yumrutaş kongrenin temel amacının bilim insanlarını ve araştırmacıları bir araya getirerek, ısı bilimi ve tekniği konularında yenilikçi ve ileri mühendislik uygulamaları hakkında bilim insanlarının en son araştırma konularını ve sonuçlarının paylaşılmasını sağlamak olduğunu söyledi. Kongrede ısı enerjisinin oluşumu, diğer enerji formlarına dönüşümü, kullanımı ve uygulamaları ile çevresel etkileri konularını kapsayan akademik çalışmaların sonuçlarının tartışılacağını aktaran Prof. Dr. Recep Yumrutaş, "Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, yeşil ve sürdürülebilir enerji sistemleri, düşük maliyetli ve çevre dostu enerji sistemleri de tartışılacaktır. Kongre kapsamında ısıl sistemler üzerinde yeni ve özgün araştırma ve geliştirme çalışmaları ile alternatif enerji teknolojilerinin uygulamaları da yer alacak" dedi.
Yüksek sayıda bildiri ve katılım
Türk Isı Bilimleri ve Tekniği Derneği Başkanı Prof. Dr. Nuri Yücel de, her biri farklı üniversitelerde düzenlenen kongrelerden 23.'sünün bugün Gaziantep Üniversitesi'nde gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuşmasına şu sözlerle devam etti: “İki yılda bir düzenlenen bu kongreler, derneğimizin geleneksel bir faaliyeti haline geldi. Birincisini 1977 yılında gerçekleştirdiğimiz kongrelerimiz, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden ve kuruluşlarından araştırmacıları ve uygulamacıları bir araya getiren önemli bir organizasyon oldu. Kongremize yüksek sayıda bildiri ile katılım oldu. Ancak pandemi sebebiyle kongremiz hibrit olarak düzenlenmiş olup, çoğu katılımcılar telekonferans yöntemi ile katılımı tercih etmişlerdir. 8 Davetli konuşmacımız kongremizde sunumlarını yapacak. Bu yüksek katılım, Isı Bilimi ve Tekniği Kongresinin belirlenmiş olan hedeflere ulaşmadaki hizmetinikanıtlamaktadır. Katılımın bu düzeyde olması memnuniyet verici.”
Açılış konuşmalarından sonra;Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recep Yumrutaş’a, Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Hüseyin Yağlı’ya ve Düzenleme Kurulu Sekretaryası Araştırma Görevlisi Emrullah Kocaman’a Türk Isı Bilimleri ve Tekniği Derneği Başkanı Prof. Dr. Nuri Yücel tarafından plaket takdim edilmesiyle kongrenin açılış töreni sona erdi.

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