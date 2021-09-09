Gaziantep’te çıraklığı yaygınlaştırmak için protokol imzalandı İmzalanan protokol ile Mesleki Eğitim Modelinde Çıraklığı Yaygınlaştırma ve Destekleme Projesi hayata geçirilecek

Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile bazı kamu kurum ve kuruluşların iş birliğinde hazırlanan Meslek Eğitim Modelinde Çıraklığı Yaygınlaştırma ve Destekleme Projesi için protokol imzalandı.

Gazi şehirde, mesleki eğitimde önemli yer tutan ve ustaların yetişmesi için esnaf kültürünün bir parçası olan “çıraklık” geleneğinin yaşatılması için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi “Gençler Geleceğimiz, Çıraklık Geleneğimiz” diyerek düğmeye bastı. Bu kapsamda Gaziantep Modeli ile Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü, Sanayi Odası, Ticaret Odası ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası ortaklığında “Meslek Eğitim Modelinde Çıraklığı Yaygınlaştırma ve Destekleme Projesi”nin hayata geçirilmesi için ilk adım atıldı. Proje için Gaziantep Valiliği’nde protokol imza töreni gerçekleşti. Projenin başlamasıyla ile birlikte zorunlu eğitimi yarıda bırakan öğrencilerin tekrardan zorunlu eğitime dahil ederek tamamlamaları, mesleki becerilerinin tespit edilmesi ve meslek sahibi olmaları sağlanacak.

Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanlığı ve Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacak mesleki eğilim testlerinin sonuçları Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı Gaziantep Bilişim A.Ş. tarafından hazırlanan yazılıma yüklenecek. Proje kapsamında işveren ve esnafın çırak talepleri ile öğrencilerin verileri yazılım üzerinden eşleştirilerek ihtiyaçlara yönelik eğitimlere başlanacak. Arz ve talebi birleştirecek uygulamadan yararlanan öğrenciler, lise döneminde haftada bir gün okullarına gidecekler, diğer günler iş yerlerinde eğitimlerine devam edecekler. Öte yandan öğrenciler sosyal güvenlik sistemine dahil edilerek sigortalı olacak, mali destek alacak.



“Verilen imkanlar çocuk işçiliğin önüne geçecek, yetişmiş insan sıkıntısına köklü bir çözüm olacak”

Protokolde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Fatma Şahin, eğitim sistemi ile devletin öğrenciler için hem çıraklık yapmaları hem de eğitim hayatlarına devam etmelerini sağladığını hatırlatarak, “Bu şehrimizin, gençlerimizin geleceği için, onların gönüllü bir şekilde iş hayatına devam etmeleri için çok önemli bir imza. Biz Ahi Evran kültüründen gelen büyük bir medeniyetin taşıyıcılarıyız. Bizim geleneğimizde ‘çıraklık ve ustalık’ kültürü var. Çocuklarımız çırak olarak, kalfa olarak yetişmelerini sağlayacak bir altyapı ve mektep var. Bu protokol çok önemli. Bu verilen imkanlar çocuk işçiliğin önüne geçecek hem de yetişmiş insan sıkıntısını çözecek köklü bir çözüm olacak. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak hangi alanda ne gibi bir sıkıntı varsa onu çözmek için her türlü lojistik desteği vereceğiz. Bu çalışma tamamlandığında hedef kitlemiz olan en az 7 bin çocuğumuzu sistemin içine katmış olacağız. Hem teoriyi hem pratiği öğreterek onları geleceğe hazırlayacağız” dedi.



“Çocuklarımız hem eğitim alacak hem harçlığı olacak hem de meslek sahibi olacak”

Gaziantep Valisi Davut Gül ise işverenin personel sıkıntısı, vatandaşın ise iş talebi olduğunun altını çizerek, “Okul ve meslek lisesi sayısında ciddi bir artış var. Bununla ilgili bir sıkıntımız yok. Bugün bütün kurumlarımız ile birlikte görev dağılımı yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı yazılım bize arz ile talebi bir araya getirecek. Öğrencilerimize nerede ihtiyaç olduğunu göreceğiz. Bizim mesleki eğitim okulları sayısı 4’ten 48’e çıktı. Sayımızı 12 kat arttırdık ama öğrenci sayımızı da arttırmamız gerekiyor. 48 de bize yetmez, Gaziantep’te 150200 tane mesleki eğitim veren merkeze ihtiyaç var. Bunu yapabilecek durumdayız ama öncelikle mevcut 48’in içerisini doldurmamız için hem sektörün hem de bizlerin sürekli gündemde tutmamız gerekiyor. Bu proje ile şunu ortadan kaldırmak istiyoruz. Çocuklarımız hem eğitim alacak hem harçlığı olacak hem de meslek sahibi olacak” diye konuştu.

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, projenin çırak, kalfa ve ustayı layıkıyla yönetip koordine edeceğini, sektör ihtiyaçları doğrultusunda öğrencilere gerekli eğitimleri vermeye hazır olduklarını vurguladı. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Mehmet Uzun ise protokolle birlikte kurumunun üzerine düşen bütün görevleri yapacağını, destekleri sürdüreceğini bildirdi. Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım da Gaziantep’in Türkiye’de ticaretin kalbinin attığı birkaç önemli ilden biri olduğunu, proje ile sektörlerin ara eleman ihtiyaçları karşılayacağını ve bu ihtiyacı sağlayan çocukların kayıt altına girerek hem hakları zayi olmadan çalışacaklarını kazanmaları hem de bu noktada verim elde etmek açısından önemli bir proje olduğunu söyledi. Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cevdet Akınal, kurum olarak bir eğitim merkezleri olduğunu hatırlatarak, projeye gerekli desteği de vereceklerini iletti. Gaziantep Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ömer Küsbeoğlu, çırak konusunda en çok sıkıntıyı esnafların yaşadığını proje ile açığı tamamen kapatacaklarını vurguladı.

Meslek Eğitim Modelinde Çıraklığı Yaygınlaştırma ve Destekleme Projesi protokol imza törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Mehmet Uzun, Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Küsbeoğlu, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ve Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cevdet Akınal ve Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanı Murat Geç katıldı.

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