Gaziantep'te taraftarlara aşı ve PCR testi uyarısı

Gaziantep Valiliği, spor müsabakalarını izleyecek taraftar ve müsabakada görev alacaklara aşı ve PCR testi konusunda uyarılarda bulundu.

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Müsabakalarda Uygulanacak Covid19 Tedbirlerine İlişkin" talimat ve İçişleri Bakanlığı’nın “Stadyumlara Giriş Tedbirleri” konulu genelge hükümleri gereğince 12 yaş altı çocuklar stadyumlara giremeyeceği belirtilirken 12 yaş üstü taraftar ve görevlilerin ise aşı ve PCR testi prosedürlerine göre stadyuma alınacağı kaydedildi. Statta kamera kayıtları ve emniyet müdürlüğü görevlileri tarafından suç işleyenlerin de tespit edileceği belirtilen açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayımlanan “Müsabakalarda Uygulanacak Covid19 Tedbirlerine İlişkin Talimat” ve İçişleri Bakanlığı’nın “Stadyumlara Giriş Tedbirleri” konulu Genelge hükümleri gereğince, spor müsabakalarında stadyumlarda bulunan taraftar ve personelin sağlığının korunması amacıyla; bileti bulunmayan hiçbir vatandaşımız stadyuma alınmayacaktır. 12 yaş altı çocukların hiçbir şekilde stadyumlara girişlerine izin verilmeyecektir. 12 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız, gerekli aşı ve PCR testi prosedürünü tamamlamaları halinde stadyumlara alınabilecektir. Gerekli şartları taşımayan kişilerin stadyumlara girişleri ile ilgili turnike alanlarında Emniyet Müdürlüğümüz tarafından görevlendirilen personel ve alanda bulunan kameralar yardımıyla tespitler gerçekleştirilmekte olup, aykırı fiillerde bulunan taraftar veya kulüp yönetimlerine 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıha Kanunu ve 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun hükümleri uyarınca gerekli yaptırımlar uygulanmaktadır” ifadeleri yer aldı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.