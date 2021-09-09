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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çekya pazarı GTO’da konuşuldu

İHA

Çekya pazarı GTO’da konuşuldu

Gaziantep Ticaret Odası, üyeleri için yeni pazarlar oluşturmak ve Avrupa Birliği ülkeleri ile ticari faaliyetleri arttırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalara ÇekTürk Müşterek Ticaret Odası iş birliğiyle düzenlediği “Çekya ile Ticaret ve Yatırım Fırsatları” toplantısıyla devam etti.
Gaziantep’in Çekya ile ticari ilişkilerinin, yeni fırsatların ve Çekya ekonomisinin incelendiği toplantı GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu, ÇekTürk Müşterek Ticaret Odası Denetleme Kurulu Başkanı Martin Felenda, Genel Sekreteri Orhan Batur Karacibioğlu ve GTO üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Çekya’nın genel ekonomik durumu, ticari altyapısı, yatırım fırsatları, devlet teşvikleri ve vergilendirme konusunda sunumların gerçekleştirildiği toplantıda açılış konuşması yapan GTO Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu, “Bu toplantıyı düzenlemekteki amacımız Çekya’nın röntgenini çekmek. Çekya’dan ne alabiliriz, ne satabiliriz; turizm, gastronomi ve kültürel alanda ne tür iş birlikleri yapabiliriz bunları öğrenmek GTO olarak biz inanıyoruz ki bu toplantıların meyvesini toplayacak, üyelerimizin yeni pazarlara adım atmasına katkı sunacağız“ dedi.
“Çekya ile güzel işlere imza atacağımıza inanıyoruz”
Konuşmasında Gaziantep ve Çekya arasındaki ticari ilişkilere ve ithalatihracat verilerine değinen, mevcut ticaret hacminin geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen Acıoğlu, “Dünyanın ilk yerleşim yerlerinden biri olan, ticari açıdan çok köklü ve güçlü bir kültüre sahip Gaziantep, bu gücüne tarihi ve kültürel değerleri, girişimcilik ve gastronomi kültürünü de ekleyince çok yönlü bir kent halini alıyor. Bu haliyle de Çekya’ya biz buradayız, birlikte güzel işler yaparız diye göz kırpıyor. Bu anlamda Çekya ile güzel işlere imza atacağımıza inanıyoruz. 2020 yılında 18 milyon dolarlık bir ticaret hacmimiz var Çekya ile 2021 yılının ilk 7 ayında ise 21,7 milyon dolara ulaşmışız. Bir önceki yıla göre güzel bir gelişme olarak görünüyor fakat çok daha iyi seviyelere gelebiliriz. Bugünkü toplantıyla birlikte umut ediyorum ki her iki tarafın da kazançlı çıkacağı iş birliklerini oluşturmak için önemli adımlar atacağız. Bizim arzumuz Çekya ile olan ilişkimizde her iki tarafın da kazanması. Yalnızca ticari anlamda değil sosyal ve kültür alanlarda da kazanım sağlamak” şeklinde konuştu.
“Avrupa’nın merkezi konumundayız”
ÇekTürk Müşterek Ticaret Odası Denetleme Kurulu Başkanı Martin Felenda ise Çekya’nın önemli pazarlara erişimde kritik bir noktada yer aldığını belirterek, “Avrupa’nın merkezi konumundayız. En uzun sınır hattına sahip komşumuz Almanya. Çekya’da çok sayıda Alman yatırımcı var. 40 milyon nüfusa sahip Polonya da komşularımızdan diğeri. Başta Amazon olmak üzere pek çok dağıtım firması depolama ve lojistik bölge olarak kullanıyor ülkemizi. Çekya’da yapılacak bir yatırımla Avrupa’nın her noktasına ürün satmak mümkün” ifadelerini kullandı.
Gaziantepli firmaların tekstil gibi pek çok sektörde güçlü olduğunu ifade eden ve Çekya aracılığıyla Avrupa ülkelerine kolaylıkla ürün satabileceklerini söyleyen Felenda, sunumunun devamında Çekya’daki vergi oranları, yatırım fırsatları, ticari zorluklar ve kolaylıklar hakkında toplantı katılımcılarını bilgilendirdi.
Felenda’nın konuşması ardından Çekya’da şirket kuruluşu, dava süreçleri, iş hukuku, devlet teşvikleri ve Avrupa fonları hakkında bir sunum gerçekleştiren ÇekTürk Müşterek Ticaret Odası Genel Sekreteri Orhan Batur Karacibioğlu da Çekya’da yatırım yapan firmalara önemli oranda devlet teşvikleri verildiğini ve yatırım yatırım yapmayı planlayan Gaziantepli firmalara her anlamda destek sağlayacaklarını söyledi.
Karacibioğlu ayrıca merkez olarak kullanılıp Avrupa’nın birçok ülkesine satış yapılabilecek Çekya’da tekstil, gıda, inşaat gibi sektörlderde kâr marjının çok yüksek olduğunu da ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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