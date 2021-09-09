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Fıstığın başkentinde fıstık gibi müze Fıstığın üretim aşamaları fıstık müzesinde sergileniyor

İHA

Fıstığın başkentinde fıstık gibi müze Fıstığın üretim aşamaları fıstık müzesinde sergileniyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Fıstık Müzesi'nde, Antep fıstığının tarihini, nasıl yetiştirildiğini, sofralara gelene kadar ne gibi aşamalardan geçtiğini ziyaretçilere anlatılıyor.
Fıstık Park içinde bulunan müzeyi ziyaret eden vatandaşlar, fıstığın tohumdan fideye, aşılanmasından toplanmasına ve kırılmasına kadar olan süreçleri özel olarak yaptırılan balmumu heykeller eşliğinde görüyor. Ziyaretçiler ayrıca fıstık parkta bulunan gerçek fıstık ağaçlarını da yakından görme fırsatı elde ediyor.

2018 yılında açıldı
Fıstık Müzesi Birim Sorumlusu Celal Balcı, “Fıstık Müzesi, 2018 yılında Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali Etkinlikleri kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’in direktifleriyle açılışı yapıldı” dedi.

“Hem müzeyi geziyor hem de gerçek ağaçları görüyorlar”
Müzeye gelen ziyaretçilerin hem müzeyi hem de fıstık bahçelerini gördüğünü belirten Balcı, “Antep fıstığı, bölgemizde 400 bin insana istihdam sağlıyor. Gaziantepimizin gastronomi şehri olmasında Antep fıstığının katkısı çok fazla. Bölgemizde halk tarafından ‘yeşil altın’ adıyla nitelendirilmektedir. Bu nedenle müzemiz hem Gaziantep fıstığını dünyaya tanıtmak hem de Gaziantep’in kültür turizmine katkıda bulunmak için açıldı. Müzemiz fıstık bahçelerinin içerisinde bulunduğu Fıstık Park içerisinde yer alıyor. Buradaki park sayesinde ziyaretçilerimiz Antep fıstığını yakından inceleme şansı bulabiliyorlar. Aynı zamanda bulunduğumuz alanda Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsü de var. Enstitüde Antep fıstığına dair bilimsel çalışmalar ve çiftçilerimize yönelik eğitim ve aşı kalemi desteğinde bulunuyorlar. Müzemize gelen herhangi bir ziyaretçimiz Antep fıstığı hakkında bilgiler edindikten sonra park içerisinde bulunan fıstık ağaçlarından Antep fıstığını da görebiliyorlar. Hasadın nasıl yapıldığını, budama, kırım gibi işlemleri yakından takip edebiliyorlar” şeklinde konuştu.

“Aileler çocuklarına Antep fıstığını gösterebilmek için köylere gidiyordu”
Ailelerin çocuklarına Antep fıstığını gösterebilmek için eskiden köylere gittiğini ifade eden Balcı, “Eskiden Gaziantep’te anne ve babalar çocuklarına Antep fıstığını gösterebilmek için köylere gidip gösterirdi ancak artık böyle bir şey yok. Artık anne ve babalar çocuklarını alıp eskisi kadar çocuklarını alıp köye götüremiyor. Bu nedenle de anne ve babalar Antep fıstığı hakkında bilgiler edinmek ve çocuklarına tanıtmak için müzemizi ziyaret ediyor. Hem müzemizde Antep fıstığı hakkında bilgiler ediniyorlar hem de parkımızdaki fıstık ağaçlarımız sayesinde köye gitmeden yakından inceleyebiliyorlar. Buraya gelen bir ziyaretçi yerli ya da yabancı fark etmeksizin önce müzemiz sayesinde Antep fıstığı hakkında bilgiler ediniyor ve park içerisinde bulunan fıstık ağaçlarımız sayesinde adeta koleksiyon geziyormuş gibi oluyor. Çünkü her çeşit ağacımız var, bunların hepsini gelip ağaçlarında yakından inceleyebiliyor. Müzemiz genel anlamıyla modern müzecilik anlayışıyla tasarlanmış ve Antep fıstığı şeklinde mimari yapısı var. Herkesi müzemizi gezmeye davet ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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