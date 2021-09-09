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Hububat ihracatına GAİB damgası Güneydoğulu Hububat Bakliyat İhracatçıları Ortadoğu, Afrika ve Amerika pazarlarında lider Güneydoğulu Hububat Bakliyat İhracatçılarından 171 ülkeye 1 milyar 785 milyon 575 bin dolarlık ihracat Artan navlun fiyatları ihracatçıyı düşündürüyor Milli gemi filosu ve konteyner sistemini kurmak zorundayız

İHA

Hububat ihracatına GAİB damgası Güneydoğulu Hububat Bakliyat İhracatçıları Ortadoğu, Afrika ve Amerika pazarlarında lider Güneydoğulu Hububat Bakliyat İhracatçılarından 171 ülkeye 1 milyar 785 milyon 575 bin dolarlık ihracat Artan navlun fiyatları ihracatçıyı düşündürüyor Milli gemi filosu ve konteyner sistemini kurmak zorundayız

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu, Mahsum Altunkaya başkanlığında yapılan toplantıda, ağustos ayı ihracat rakamları değerlendirilerek sektörel sorunlar masaya yatırıldı. Ocak Ağustos döneminde Güneydoğu Anadolu Bölgesinden toplam 1 milyar 785 milyon 575 bin dolarlık ihracata imza atıldığını ifade eden Başkan Mahsum Altunkaya, Ağustos 2021 döneminde ise 310 milyon 633 bin dolarlık sektörel ihracat gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.
GAİB hizmet binasında Mahsum Altunkaya Başkanlığında toplanan Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu sektörel sorunları masaya yatırırken, 2021 yılının sekiz aylık döneminde Güneydoğu’dan gerçekleştirilen ihracat rakamlarını değerlendirdi. Pandemi sürecinin bütün dünyada ağır bir şekilde devam ettiğini ifade eden Başkan Mahsum Altunkaya, ihracatın bütün zorluklara rağmen arttırılması için olağanüstü çaba sarf ettiklerini dile getirdi.
Altunkaya, Güneydoğu Anadolu bölgesinden OcakAğustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 25,9 artışla toplam 1 milyar 785 milyon 575 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini, bunun 310 milyon 633 bin dolarlık kısmının 2020’nin Ağustos dönemine oranla yüzde 62,3 artışla Ağustos 2021’de gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, bölge ihracatçılarını kutladı. Altunkaya, “Dünya genelinde yaşanan salgının etkilerini birçok alanda hissetmeye devam ederken ihracatçılarımız ülkemizin ihracatının sürdürülebilirliğini sağlamak, daha fazla ihracat gerçekleştirmek ve dünya pazarlarındaki etkimizi attırmak için olağanüstü bir gayretle çalışıyoruz. Ağustos ayında sektörümüz için ihracatta bir önceki yıla oranla büyük bir artışa imza atıldı. 8 aylık dilimde toplam 171 ülkeye 1 milyar 785 milyon 575 bin dolar değerinde hububat bakliyat ürünlerimizi ihraç ederken Ağustos 2021 döneminde yüzde 62,3 artışla 310 milyon 633 bin dolarlık ihracata imza attık. Son dönemlerde bütün sektörlerde yaşanan en büyük ortak sorunumuz olan navlun fiyatlarındaki korkunç artışın önüne geçebilmek için çeşitli formüller içerisindeyiz. Burada ülke olarak bizim deniz taşımacılığında da global bir ağ kurarak söz sahibi olmamız gerekli. Bu husustaki görüşmelerimiz ve araştırmalarımız devam ediyor” dedi.
Ülke gruplarında Ortadoğu, Afrika ve Amerika ilk üç sırada
Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat ihracatının en fazla gerçekleştirildiği ülke gruplarının başında Ortadoğu, Afrika ve Amerika ülkeleri gelirken bölgeden gerçekleştirilen ihracatın 957 milyon 636 bin dolarlık bölümü Ortadoğu ülkelerine, 487 milyon 527 bin dolarlık kısmı Afrika ülkelerine, 191 milyon 107 bin dolarlık kısmı ise Amerika ülkelerine gerçekleştirildi. Bu süreçte Avrupa Birliği ülkelerine 68 milyon 364 bin dolar, Asya ve Okyanusya Ülkelerine 30 milyon 553 bin dolar, Eski Doğu Bloku ülkelerine 19 milyon 910 bin dolar, diğer Avrupa ülkelerine 14 milyon 671 bin dolar, Türki Cumhuriyetlere 9 milyon 297 bin dolar, serbest bölgelere 6 milyon 438 bin dolar ve diğer ülkelere 73 bin dolar olmak üzere toplam 1 milyar 785 milyon 575 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.
Hububat Bakliyat İhracatında Irak, Suriye ve İran ilk üç sırada
OcakAğustos 2021 döneminde 171 ülkeye ürün satışı gerçekleştiren Güneydoğulu ihracatçıların en fazla ihracat yaptıkları ülke sıralamasında ilk sırada Irak'ın yer aldığını açıklayan Altunkaya, ikinci sırada Suriye ve üçüncü sırada İran’ın bulunduğunu ifade ederek, “Bölge ihracatçılarımız bu süreçte ülke bazlı ihracatta en fazla ihracatı 535 milyon 294 bin dolarla Irak’a, 157 milyon 326 bin dolarla Suriye’ye ve 128 milyon 708 bin dolarla İran’a gerçekleştirmiştir. Bu üç ülkenin ardından en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler arasında ilk on sıraya Cibuti, Venezuela, Birleşik Devletler, Somali, Angola, Benin ve Lübnan girmektedir” şeklinde konuştu.
İhracatın şampiyon ürünleri makarna, bitkisel yağlar ve buğday unu
Ürün bazlı ihracatı da değerlendiren Altunkaya, bölgeden en fazla ihraç edilen ürünler arasında makarna, bitkisel yağlar ve buğday ununun ilk üç sırada yer aldığını ifade ederek, “171 ülkeye bölgemizden ihracat gerçekleştiren Güneydoğulu ihracatçılarımız ürün bazlı ihracatta ise 8 aylık süreçte en fazla makarna, bitkisel yağlar ve buğday unu ihracatı yapmıştır. OcakAğustos 2021 döneminde en fazla ürün ihracatında ilk sırayı 368 milyon 765 bin dolarla makarna, ikinci sırayı 328 milyon 557 bin dolarla bitkisel yağlar ve üçüncü sırayı 319 milyon 582 bin dolarla buğday unu izlemiştir. Bu süreçte bölgemizden 171 milyon 845 bin dolarlık bisküvi ve pastacılık ürünleri, 82 milyon 738 bin dolarlık kakaolu mamuller, 82 milyon 704 bin dolarlık çeşitli yem grupları, 60 milyon 789 bin dolarlık margarin, 43 milyon 638 bin dolarlık irmik, 42 milyon 763 bin dolarlık şeker ve şekerli mamuller, 35 milyon 33 bin dolarlık yağlı tohumlar ve mamulleri, 28 milyon 979 bin dolarlık bulgur, 21 milyon 166 bin dolarlık mercimek, 9 milyon 441 bin dolarlık nohut, 5 milyon 130 bin dolarlık çeşitli baharatlar, 1 milyon 282 bin dolar zeytinyağı ve türevleri, 437 bin dolarlık fasulye ihraç edilirken diğer ürünlerimizden de toplam 182 milyon 711 bin dolarlık ihracata imza atılmıştır” diye konuştu.

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