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Gaziantep FK'ya 14 oyuncu geldi, 13 oyuncu gitti Gaziantep FK, kendini yeniledi Gaziantep FK, yaz transfer döneminde 14 transfer yaptı

İHA

Gaziantep FK'ya 14 oyuncu geldi, 13 oyuncu gitti Gaziantep FK, kendini yeniledi Gaziantep FK, yaz transfer döneminde 14 transfer yaptı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, yaz transfer döneminde 14 transfer gerçekleştirirken, 13 oyuncu ile yollarını ayırdı.
Teknik Direktör Erol Bulut’un göreve başlamasının ardından Gaziantep Futbol Kulübü, hızlı bir şekilde transferleri gerçekleştirmeye başladı. Transfer döneminin bitmesine saatler kalana kadar çalışmalarını sürdüren Gaziantep FK, Ahmed El Messaoudi, Torgeir Borven, Steven Caulker, Alexander Merkel, İbrahim Pehlivan, Angelo Sagal, Recep Niyaz, Muhammet Demir, Ekrem Kılıçarslan, Stelios Kitsiou, Berke Gürbüz, Hamza Mendyl, Joao Figueiredo ve Doğan Erdoğan’ı kadrosuna kattı. Gaziantep FK, ayrıca Kevin Mirallas, Jean Armel Kana Biyik, Roderick Miranda, Zvonimir Kozulj, Bilal Başacıkoğlu, Andre Sousa, Güray Vural, Osama Rashid, Junior Morais, Mücahid Albayrak, Abdul Aziz Tetteh, Çağlar Akbaba ve Ali Ateş ile yollarını ayırdı.

Her bölgeye transfer yapıldı
Kamp döneminde sıkça eksikliklerden bahsederek çözüme kavuşturacaklarını ifade eden Teknik Direktör Erol Bulut’un direktifleriyle kaleci, savunma, orta saha, hücum gibi tüm alanlara transferler yapıldı. Gaziantep FK, kaleci bölgesine 1 adet, savunma bölgesine 4 adet, orta saha bölgesine 6 adet ve hücum bölgesine ise 3 adet transfer gerçekleştirdi.

“Güçlü bir takım kurduğumuza inanıyoruz”
Transfer döneminin bitmesinin ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Cevdet Akınal, transfer sezonunun başladığı ilk andan itibaren büyük bir mesai harcadıklarını ve en iyisini yapmak için çalıştıklarını söyleyerek, “Transfer döneminde yapacağınız hamleler belki de kulübün geleceği adına da belirleyici olabiliyor. Üst üste yapılan yanlış transferler ekonomik olarak yıllarca altından kalkılamayacak sonuçlar doğurabilir ancak doğru hamlelerle de kulübünüzün geleceğini inşa edebilirsiniz. Kadromuza 14 çok önemli oyuncu katmayı başardık. Bu isimler hem kendini kanıtlamış hem de yaş ortalamamızı oldukça düşüren transferler oldu. Geçtiğimiz yıl gösterdiği performansın ardından transferi belki de imkansız olarak değerlendirilen Muhammet Demir için aylarca mücadele verdik ama istediğimizi yaptık. Son olarak ise İngiliz milli futbolcu Steven Caulker’ı alarak transferi kapattık. Oluşan kadroya baktığımızda ise güçlü bir takım kurduğumuza inanıyoruz. Taraftarlarımızın da mutluluğunu görmek bizleri daha da motive ediyor. Bu süreçte emeği geçen yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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