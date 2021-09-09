Savunma sanayisi için yapılan girişimler meyve vermeye başladı GSO’nun girişimleri ile iki yılda 21 Gaziantepli firma AFGM’ye onaylı tedarikçi oldu GSO’da makine ve metal sektörü istişare toplantısı gerçekleştirildi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GSO ve İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın (İKA) savunma sanayine yönelik birlikte yürüttüğü çalışmalar neticesinde, Gaziantepli 21 firmanın Milli Savunma Bakanlığı’na (MSB) bağlı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü’ne (AFGM) onaylı tedarikçi olduğunu belirtti.

GSO ile İKA ortaklığında, Makine ve Metal Sektörü İstişare Toplantısı gerçekleştirildi. Gaziantep Sanayi Odası’nda düzenlenen toplantıya GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, GSO Yönetim Kurulu Üyesi Başar Küçükparmak, GSO Genel Sekreteri Yusuf İymen ve firma yetkilileri katıldı. İKA tarafından makine ve metal sektöründe üretim yapan firmalara sağlanacak yeni desteklerin, sektörün sorunları ve taleplerinin konuşulduğu toplantıda GSO’nun Gaziantep sanayisinin ileri teknolojiye adaptasyonunu sağlamak ve üretimde katma değeri artırabilmek için savunma sanayine yönelik farklı alanlarda sürdürdüğü çalışmalar değerlendirildi.



45 firmadan 21'i onaylı tedarikçi belgesi aldı

Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GSO ve İKA’nın makine ve metal sektöründe faaliyet gösteren firmaların sorunlarına çözüm üretmek adına çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Sektörün taleplerine karşılık bulmak için hem Gaziantep’te hem de Ankara’da yeni girişimlerde bulunduklarını kaydeden Ünverdi, “Makine ve metal sektörü, hem şehrimiz hem de ülkemiz sanayisi için büyük önem taşıyor. Sektördeki firmalarımızın daha da büyümesi ve kaliteli üretimle daha rekabetçi hale gelmeleri için yeni imkan ve fırsatlar oluşturmaya çalışıyoruz. Firmalarımızın sektöre yönelik sunulan yeni desteklerle ilgili çalışmalara katılım sağlamaları çağrısında bulunuyorum” dedi.

GSO’nun savunma sanayine yönelik yürüttüğü çalışmaları anlatan Ünverdi, ilk olarak 2019 yılında gerçekleştirilen “Onaylı Tedarikçi Belgesi Bilgilendirme ve AFGM Yetkilileriyle Başvuru Değerlendirme Toplantısı” ile başlayan ve büyük çabalarla yürütülen süreçte Gaziantep’ten 45 firmanın onaylı tedarikçi olmak için başvuruda bulunduğunu ve 21 firmanın onaylı tedarikçi belgesi aldığını belirtti.

Ünverdi, onaylı tedarikçi olan firmaların kendi sektörlerinde AFGM’ye üretim yapacak olmalarının savunma sanayisinin kent kültürümüzde oluşması açısından önemine işaret ederek, başvuruda bulunan diğer firmalarla ilgili de değerlendirme sürecinin devam ettiğini ve onaylı tedarikçi firma sayısını artırmak için firmalara destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.



"EYDEP başvurularına destek oluyoruz”

Firmaların savunma sanayine üretim yapabilmeleri amacıyla Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme (EYDEP) programına yönelik de çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Ünverdi, “Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından, silahlı kuvvetler envanterine girmiş ve girecek sistemlerin yurtdışı bağımlılığının kaldırılmasına yönelik olarak sektör içerisinde faaliyet gösteren firmalarımızın yetkinliklerinin artırılması, sektöre kazandırılabilecek firmaların nitelikli tedarikçi olabilmelerini teminen, durum analizlerinin yapılması, gelişme planlarının oluşturulması ve bu doğrultusunda desteklenebilmeleri amacıyla EYDEP programı kapsamında çalışmalar başlamıştır” ifadelerini kullandı.

Yapılan bu çalışmalarda, firmaların hangi konularda ne kadar yetkin olduğunun haritasının çıkarılacağının altını çizen Ünverdi, “Program kapsamında firmaların savunma sektörü içerisinde aktif yer almalarının sağlanması, sinai sürdürülebilirlik için gelişim sağlaması gereken alanlarda da firmalara destekleme yapılabilecek. 2020 yılından itibaren firmalarımızın EYDEP’e kayıt olmaları için Odamız tarafından 18 firmamızın başvuru yapması sağlanmış olup, 2 firmamızın değerlendirilmesi yapılmış EYDEP kapsamında yetenekleri belirlenmiş ve firmalarımız belirlenen konularda desteklenmektedir. Diğer başvuru yapan firmalarımızın da süreci devam etmektedir” diye konuştu.



"Tedarik ve iş birliği günleri düzenlenecek”

Ünverdi, toplantıda sektör adına bir de müjde verdi. İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz ile Savunma Sanayii Başkanlığı ile yaptıkları görüşmeler ve Ankara’da gerçekleştirdikleri ziyaretler neticesinde Gaziantep’te savunma sanayi tedarik günleri düzenlenmesi kararı alındığını belirtti. Düzenlenecek organizasyona Gaziantepli firmalarla birlikte Savunma Sanayii Başkanlığı yetkilileri, savunma sanayine yönelik tedarik yapan vakıf şirketleri ve ana yüklenicilerin teknik heyetlerinin katılacağını dile getiren Ünverdi, bu organizasyonun savunma sanayine üretim yapabilecek firmalar için bir fırsat olduğunun altını çizdi. Sektöre yönelik üretim yapan firmaların temsilcilerini programa katılmaya davet eden Ünverdi, “Gaziantep firmalarımızın savunma sanayine entegrasyonu sürecine katkı vermek için, Odamız ve İKA iş birliğinde, Savunma Sanayii Başkanlığı’mızın koordinasyonunda 1314 Ekim 2021 tarihlerinde Gaziantep’te 2 günlük ‘Gaziantep Savunma Sanayi Tedarik ve İşbirliği Günleri’ düzenlenecek. Bu kapsamda Savunma Sanayii Başkanlığı, savunma sanayine üretim yapan vakıf şirketleri ve ana yüklenicilerin teknik heyetleri Gaziantep’e gelecekler. Firmalarımızın savunma sanayine yatırım yapabileceği alanların neler olabileceği görüşülecek, savunma sanayi vakıf şirketleri ve ana yüklenicilerin ihtiyaç duydukları malzemeler ve tedarik yöntemleri ile ilgili bilgilendirmeler yapılacak, firmalarla ikili görüşmeler gerçekleştirilecek ve alım süreçleri değerlendirilecek. Gazi şehrin evlatları olarak güçlü sanayi altyapımız ve sektörel çeşitliliğimizle savunma sanayinde söz sahibi olabilmek, savunma sanayine üretim yapan vakıf şirketlerinin şehrimizde yatırım yapmalarını sağlamak, savunma sanayinde biz de varız diyebilmek için var gücümüzle mücadele veriyoruz. İki yılda zihinlerde artık bir savunma sanayisi algısı oluştu ve sahada da dönüşlerini almaya başladık. Savunma sanayi, şehrimizin ve bölgemizin gelişip kalkınması, sanayimizin günümüz teknolojilerine adapte olması ve en önemlisi sanayimizde yeni bir atılım sağlayabilmemize katkıda bulunacak. Biz savunma sanayine hazır olduğumuzu hep söylüyorduk, artık sahada da hazır olduğumuzu gösteriyoruz. Milli Savunma Bakanlığı’na, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü’ne, bize destek olan tüm kurumlarımıza, kıymetli yöneticilerine ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.



"Firmalarımıza uygun koşullu kredi desteği vereceğiz”

İpekyolu Kalkınma Ajansı olarak Gaziantep firmalarının makine metal sektöründe ve savunma sanayinde daha da gelişerek büyümeleri için yeni imkanlar oluşturmaya devam ettiklerini ifade eden İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz da, yatırımcılar için sağladıkları desteklere bir yenisini daha eklediklerini kaydetti. Firmaların önünü açmak ve üretim performanslarını geliştirmek amacıyla uygun koşullu kredi desteği vereceklerini söyleyen Akyılmaz, “Kolay ve masrafsız bir ödeme imkanı sunduğumuz kredi desteğinin sektördeki firmalarımızın üretim stratejilerinde avantaj sağlayacağına inanıyorum. Yeni destekler ile firmalarımızın daha fazla ve daha kaliteli üretim yapabilmeleri için gerekli olan altyapının oluşturulmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Desteklerimiz bununla sınırlı kalmayacak. Firmalarımızın özellikle savunma sanayimizde ürün üretebilir hale gelmelerini hedefliyor, bu konudaki yeni imkan ve desteklerle ilgili de hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte Gaziantep Sanayi Odamız ile birçok konuda iş birliği yaparak önemli girişimlerde bulunduk ve makine metal sektöründeki Gaziantep firmalarının günümüz rekabet koşulları içerisinde ihtiyaç duydukları dönüşümü hep birlikte oluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Makine ve metal sektöründe üretim yapan ve gerekli niteliklere sahip olan firmalara sağlanacak kredi desteğinin önemli bir fırsat olduğunu kaydeden GSO Yönetim Kurulu Üyesi Başar Küçükparmak da GSO olarak bu süreçte firmaların yanında olacaklarını ve yeni destek ve fırsatlardan en üst düzeyde faydalanabilmeleri için girişimlerini sürdüreceklerini ifade etti.

Toplantı, firma yetkilileri ile gerçekleştirilen sorucevap bölümünün ardından sona erdi.

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