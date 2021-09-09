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Boşanma aşamasındaki eşi Tuğba'yı 3 yerinden bıçakladı

DHA

Boşanma aşamasındaki eşi Tuğba'yı 3 yerinden bıçakladı


Kadir GÜNEŞAhmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP´te yaşayan Tuğba Korkmaz (32), boşanma aşamasındaki eşi Serkan Korkmaz tarafından darp edilip, bileğinden ve iki bacağından bıçaklandı. Tuğba Korkmaz 'ın darp raporu alıp şikayette bulunduğu eşi Serkan Korkmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 5 Eylül'de Gazikent Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 çocuk annesi Tuğba Korkmaz, boşanma aşamasında olduğu ve 1 yıldır ayrı yaşadığı eşi Serkan Korkmaz ile kendi evinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Serkan Korkmaz, yanındaki bıçak ile eşini iki bacağından ve bileğinden yaralayarak kaçtı. Olayın ardından hastaneye giden Tuğba Korkmaz taburcu olduktan sonra şikayette bulundu. Şikayetin üzerine gözaltına alınan Serkan Korkmaz, dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
'BOĞAZINI KESECEĞİM DEDİ'
Yaşadıklarını anlatan Tuğba Korkmaz, 15 yıllık evlilik süresi boyunca birçok kez şiddete maruz kaldığını söyledi. İki bacağından ve bileğinden yaralandığını belirten Korkmaz, olayın ardından eşinin kendisine 'Senin boğazını keseceğim' diyerek tehditler savurduğunu belirterek, ''15 yıllık evliliğimi şiddet görerek geçirdim. Olayın olduğu gün çocukları almaya gelmişti. Kapıdan içeriye girince konuşmak istedi. Ben de konuşmak istemediğimi söyledim. Artık boşanacağız yapacak bir şey yok, dedim. Beni boşayamazsın çocuklarımı da alacağım senden, dedi. O sırada büyük kızım da kendisini istemediğini söyledi. Çocuklarım da seni istemiyor nasıl alacaksın artık zorlama, diye söyledim. O sırada tartışma yaşandı ve yanındaki bıçağı çıkarıp savurdu. Kızım da oradaydı, ben önüne atladım. Önce bacağımın arka kısmına bıçağı sapladı. Arbede sırasında arkamı dönmüşken diğer bacağıma da sağladı. Sonrada bileğime soktu bıçağı kaçtı. Kaçarken senin boğazını keseceğim diyerek tehdit etti ve kaçtı gitti'' dedi.
'ÖLMEK İSTEMİYORUM, BOŞANMAK İSTİYORUM'
Bir yıla yakın süredir eşi ile boşanma aşamasında olduklarını aktaran Korkmaz, mahkeme sürecinin hızlanmasını talep ederek, bir an önce özgürlüğüne kavuşmak istediğini kaydetti.
Çocukları ile yeni bir hayata başlamak istediğini belirten Korkmaz, can güvenliğinden endişe ettiğini ifade ederek şöyle dedi:
''Ben artık boşanmak istiyorum, mahkeme sürecinin hızlanmasını istiyorum. Bu işin bir an önce bitmesi için daha ne gerekiyor bilmiyorum. Şiddet gördüm, bıçaklandım. Zaten 1 yıla yakındır bir bağımız yok evime de kendim bakıyorum. Mahkeme süresi boyunca kaç defa sorunlar yaşadık kendisi karakolluk oldu. Benim çocuklarım da şiddet gördü. Daha ne olsun bilmiyorum. Ben kısacası ölmek istemiyorum. 3 çocuğum var onların başında olmak istiyorum. Yetkililer bu duruma bir çözüm getirsin istiyorum. Ben çocuklarımın güzel bir hayatları olsun öyle bir baba ile yaşamasınlar istiyorum. Ben kimseye muhtaç değilim çocuklarıma da kendim bakıyorum. Adam cezaevine girmiş oradan çıktıktan sonra bana ne yapabileceğini kimse bilmiyor. Ya beni öldürürse. Benim çocuklarım ne yapacak ? Beni koruyorlarsa şimdi korusunlar.''
DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA
2021-09-09 13:17:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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