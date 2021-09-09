Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Ahmet KILIÇAhmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, kontrolden çıkıp aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Ömer Akan (23), ağır yarandı.
Kaza, Beylerbeyi Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı´nda meydana geldi. Kent merkezi yönüne giden Ömer Akan, yönetimindeki 27 RU 598 plakalı otomobilin kontrolünü kaybetti. Kaldırıma çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilden ağır yaralı olarak çıkarılan Ömer Akan, ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Ahmet KILIÇ,Ahmet ATMACA
2021-09-09 14:19:35
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